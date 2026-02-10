Factorul-cheie fără de care Rusia nu va accepta pacea în Ucraina. „Dacă nu va fi luat în calcul, un acord este imposibil”

”Recunoaştem că o soluţionare paşnică în Ucraina trebuie să ţină cont de interesele de securitate ale Ucrainei, dar un factor cheie, desigur, sunt interesele de securitate ale Rusiei”, a declarat vice-ministrul rus de externe Alexander Grushko pentru publicaţia Izvestia. ”Dacă analizaţi cu atenţie şi studiaţi declaraţiile liderilor Uniunii Europene, nimeni nu vorbeşte despre garanţii de securitate pentru Rusia. Acesta este un element cheie al unui acord de pace. Fără el, un acord este imposibil”, a spus el. Negociatorii ruşi şi ucraineni au purtat două runde de discuţii în ultimele săptămâni cu reprezentanţii SUA în Emiratele Arabe Unite. Nu s-a ajuns la niciun acord de pace, dar cele două părţi au convenit asupra primului schimb de prizonieri de război din ultimele cinci luni, la ultima întâlnire de săptămâna trecută. Garanţiile de securitate pentru Ucraina au fost unul dintre punctele centrale ale discuţiilor, alături de amploarea controlului Rusiei asupra teritoriului ucrainean şi de planul de redresare postbelică pentru Kiev. Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că documentele privind garanţiile de securitate pentru Ucraina sunt gata. Izvestia a afirmat că Grushko a enumerat elementele care ar putea fi incluse în astfel de garanţii Acestea includeau cereri formulate de mult timp de Moscova, printre care interzicerea aderării Ucrainei la NATO, respingerea oricărei desfăşurări de trupe din statele NATO în Ucraina ca parte a unui acord şi încetarea a ceea ce el a descris ca fiind utilizarea teritoriului ucrainean pentru a reprezenta „ameninţări” la adresa Rusiei. Ambele părţi au convenit în cadrul ultimelor discuţii să participe la o viitoare rundă de negocieri, dar nu a fost stabilită încă o dată. Zelenski a declarat că următoarea întâlnire va avea loc în Statele Unite, notează News.ro.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:















Etichete: , , Dată publicare: