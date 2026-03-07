Cotaţia petrolului american West Texas Intermediate (WTI) a urcat vineri cu 12,21%, adică 9,89 dolari, închizând la 90,90 dolari pe baril. Referinţa globală Brent a crescut cu 8,52%, sau 7,28 dolari, până la 92,69 dolari pe baril.

Pe ansamblul săptămânii, ţiţeiul american a urcat cu 35,63%, cea mai mare creştere săptămânală din istoria contractului futures, care datează din 1983. Brent a avansat cu aproximativ 28%, cea mai mare creştere săptămânală din aprilie 2020.

Conflictul SUA-Iran a crescut temerile privind aprovizionarea

Escaladarea conflictului dintre Statele Unite şi Iran a alimentat temerile privind o perturbare severă a aprovizionării cu petrol, după ce traficul prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul global de energie, a ajuns aproape blocat.

Preşedintele american Donald Trump a cerut vineri capitularea necondiţionată a Iranului, sporind temerile privind un război de durată care ar putea destabiliza piaţa mondială a petrolului şi gazelor.

Ministrul Energiei din Qatar, Saad al-Kaabi, a declarat pentru Financial Times că preţul petrolului ar putea ajunge la 150 de dolari pe baril în următoarele săptămâni dacă petrolierele nu vor putea traversa Strâmtoarea Ormuz.

Potrivit acestuia, un astfel de scenariu ar putea „aduce economiile lumii în pragul colapsului”. Oficialul a avertizat că exportatorii din Golful Persic ar putea invoca forţa majoră dacă blocajul continuă, pentru a evita responsabilităţile legale privind livrările contractate.

Administraţia Trump a anunţat vineri un program de asigurare în valoare de 20 de miliarde de dolari pentru petrolierele care operează în Golful Persic, însă măsura nu a reuşit să calmeze pieţele energetice.

Țările din Golf reduc producția pentru a face față perturbărilor

În paralel, Irakul a oprit producţia de aproximativ 1,5 milioane de barili pe zi, potrivit unor oficiali irakieni citaţi de Reuters.

Kuweitul a început, la rândul său, să reducă producţia de petrol, după ce capacităţile de stocare au fost epuizate, au declarat surse pentru Wall Street Journal.

Natasha Kaneva, şefa departamentului de cercetare pentru mărfuri la JPMorgan, a afirmat într-o notă către clienţi că piaţa petrolului trece de la evaluarea riscurilor geopolitice la impactul concret al perturbărilor operaţionale.

Potrivit analizei JPMorgan, reducerea producţiei ar putea ajunge la aproximativ 6 milioane de barili pe zi până la sfârşitul săptămânii viitoare dacă Strâmtoarea Ormuz nu va fi redeschisă traficului. Banca anticipează, de asemenea, posibile constrângeri de aprovizionare în Emiratele Arabe Unite.

Creșterea prețului benzinei reflectă impactul global

În Statele Unite, preţul mediu al benzinei a crescut cu aproape 27 de cenţi într-o singură săptămână, ajungând la 3,25 dolari pe galon, conform datelor publicate de organizaţia americană AAA.

Războiul dintre Iran şi Statele Unite a intrat vineri în a şaptea zi. Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat într-o conferinţă de presă că Statele Unite „abia au început lupta”.

„Iranul speră că nu vom putea susţine acest conflict pe termen lung, ceea ce este o gravă eroare de calcul”, a afirmat Hegseth.