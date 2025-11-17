Comisar european pentru apărare: Trupele ucrainene ar putea ajuta la apărarea UE, în cazul unui acord de pace

Dacă luptele din Ucraina se vor încheia printr-un acord de pace, trupele ucrainene ar putea fi trimise să ajute la apărarea granițelor estice ale Uniunii Europene împotriva Rusiei, a declarat luni comisarul european pentru apărare Andrius Kubilius.

„Ar fi bine ca o armată ucraineană testată în luptă, după ce pacea va fi restabilită în Ucraina, să fie pregătită să fie prezentă în toate țările din regiunea noastră de frontieră, începând cu statele baltice și în Lituania, alături de brigada germană și batalioanele rotative ale SUA”, a spus Kubilius la Vilnius, conform Politico.

Acesta este însă, în prezent, un scenariu îndepărtat, în condițiile în care armata rusă continuă un avans lent și sângeros în estul Ucrainei, iar liderul rus Vladimir Putin nu arată niciun semn că ar fi interesat de un compromis care să pună capăt conflictului.

Totuși, Ucraina are cea mai experimentată armată din Europa, lucru care ar fi extrem de valoros pentru ceilalți aliați. Declarația lui Kubilius vine în contextul în care promisiunile anterioare privind aderarea Ucrainei la NATO se estompează, pe fondul opoziției din partea SUA și a altor aliați.

Kubilius, fost premier al Lituaniei, a subliniat că o eventuală desfășurare a trupelor ucrainene nu ar afecta trimiterea unei brigăzi blindate germane în Lituania, prezența trupelor americane în zonă și prevederile Articolului 5 al NATO privind apărarea colectivă.

„Noi, lituanienii, am învățat din istorie că este mai bine să ai multiple garanții pentru securitatea ta”, a spus el, adăugând că Articolul 5 al NATO ar trebui consolidat prin propriile mecanisme de securitate ale UE, „cu un mecanism clar privind modul în care vor fi implementate”.

