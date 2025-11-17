Comisar european pentru apărare: Trupele ucrainene ar putea ajuta la apărarea UE, în cazul unui acord de pace

Stiri externe
17-11-2025 | 16:01
soldati, Ucraina
AFP PHOTO / Press service of the 24th Mechanized Brigade of Ukrainian Armed Forces

Dacă luptele din Ucraina se vor încheia printr-un acord de pace, trupele ucrainene ar putea fi trimise să ajute la apărarea granițelor estice ale Uniunii Europene împotriva Rusiei, a declarat luni comisarul european pentru apărare Andrius Kubilius.  

autor
Vlad Dobrea

„Ar fi bine ca o armată ucraineană testată în luptă, după ce pacea va fi restabilită în Ucraina, să fie pregătită să fie prezentă în toate țările din regiunea noastră de frontieră, începând cu statele baltice și în Lituania, alături de brigada germană și batalioanele rotative ale SUA”, a spus Kubilius la Vilnius, conform Politico

Acesta este însă, în prezent, un scenariu îndepărtat, în condițiile în care armata rusă continuă un avans lent și sângeros în estul Ucrainei, iar liderul rus Vladimir Putin nu arată niciun semn că ar fi interesat de un compromis care să pună capăt conflictului.

Totuși, Ucraina are cea mai experimentată armată din Europa, lucru care ar fi extrem de valoros pentru ceilalți aliați. Declarația lui Kubilius vine în contextul în care promisiunile anterioare privind aderarea Ucrainei la NATO se estompează, pe fondul opoziției din partea SUA și a altor aliați.

Kubilius, fost premier al Lituaniei, a subliniat că o eventuală desfășurare a trupelor ucrainene nu ar afecta trimiterea unei brigăzi blindate germane în Lituania, prezența trupelor americane în zonă și prevederile Articolului 5 al NATO privind apărarea colectivă.

Citește și
Mike Pompeo şi-a anulat în ultimul moment un turneu în Europa după ce oficiali europeni au refuzat să se întâlnească cu el
Fostul șef al diplomației SUA, Pompeo, implicat în industria de apărare ucraineană aflată în centrul unui scandal de corupție

„Noi, lituanienii, am învățat din istorie că este mai bine să ai multiple garanții pentru securitatea ta”, a spus el, adăugând că Articolul 5 al NATO ar trebui consolidat prin propriile mecanisme de securitate ale UE, „cu un mecanism clar privind modul în care vor fi implementate”.

Sursa: Politico

Etichete: Ucraina, aparare, trupe,

Dată publicare: 17-11-2025 15:48

Articol recomandat de sport.ro
Vor să pice cu România la barajul pentru Mondial: "Cu tot respectul, dar nu e la fel"
Vor să pice cu România la barajul pentru Mondial: "Cu tot respectul, dar nu e la fel"
Citește și...
Fostul șef al diplomației SUA, Pompeo, implicat în industria de apărare ucraineană aflată în centrul unui scandal de corupție
Stiri externe
Fostul șef al diplomației SUA, Pompeo, implicat în industria de apărare ucraineană aflată în centrul unui scandal de corupție

Mike Pompeo, fost secretar de stat american în timpul primului mandat de preşedinte al lui Donald Trump, a devenit membru al consiliului consultativ al companiei ucrainene din industria de apărare Fire Point, care ar avea legături cu Timur Mindici.

Viktor Orbán: Nu mă tem de pierderea alegerilor. Uniunea Europeană reprezintă un pericol pentru noi. Ne şantajează
Stiri externe
Viktor Orbán: Nu mă tem de pierderea alegerilor. Uniunea Europeană reprezintă un pericol pentru noi. Ne şantajează

Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orbán, a afirmat că nu se teme să piardă alegerile viitoare, în ciuda unei provocări rare care ar putea să-l înlăture de la conducerea Budapestei, după aproape două decenii de putere, conform POLITICO.

 

Germania presează China să intervină pentru pace în Ucraina: Klingbeil cere un „rol decisiv” al Beijingului
Stiri externe
Germania presează China să intervină pentru pace în Ucraina: Klingbeil cere un „rol decisiv” al Beijingului

Vicecancelarul german Lars Klingbeil, aflat în vizită oficială la Beijing, a cerut Chinei să joace un rol mai important pentru a pune capăt războiului dintre Rusia şi Ucraina, relatează luni dpa.

Recomandări
Creșterea economică a României va fi modestă, avertizează Comisia Europeană. Inflația și deficitul rămân provocări majore
Stiri Economice
Creșterea economică a României va fi modestă, avertizează Comisia Europeană. Inflația și deficitul rămân provocări majore

România are cel mai mare deficit bugetar din UE și trebuie să continue consolidarea fiscală, transmite, Valdis Dombrovskis, Comisarului european pentru economie și productivitate.

Runda finală de negocieri în coaliție pe tema „pensiilor speciale”. Ce au cerut magistrații la întâlnirea de la Cotroceni
Stiri actuale
Runda finală de negocieri în coaliție pe tema „pensiilor speciale”. Ce au cerut magistrații la întâlnirea de la Cotroceni

O nouă ședință a coaliției pe tema pensiilor speciale, după întâlnirea de săptămâna trecută dintre guvernanți și magistrați de la Cotroceni. Aceasta ar putea fi runda finală, termenul limită ar reformei din PNRR fiind 28 noiembrie.

Rusia, noi atacuri la granița României. Localităţile Plauru şi Ceatalchioi, evacuate. O navă cu GPL arde în zona Ismail
Stiri actuale
Rusia, noi atacuri la granița României. Localităţile Plauru şi Ceatalchioi, evacuate. O navă cu GPL arde în zona Ismail

Este pericol major de explozie în zona localității Plauru din Delta Dunarii. O navă încărcată cu GPL arde de dimineață, după ce duminică noapte a fost lovită de drone rusești.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 17 Noiembrie 2025

48:50

Alt Text!
Vorbește Lumea
17 Noiembrie 2025

01:45:13

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
În slujba binelui

41:34

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 24

43:41

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28