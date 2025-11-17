Germania presează China să intervină pentru pace în Ucraina: Klingbeil cere un „rol decisiv” al Beijingului
Vicecancelarul german Lars Klingbeil, aflat în vizită oficială la Beijing, a cerut Chinei să joace un rol mai important pentru a pune capăt războiului dintre Rusia şi Ucraina, relatează luni dpa.
În cadrul unei întâlniri cu vicepremierul chinez He Lifeng, Klingbeil, care deţine şi funcţia de ministru de finanţe, Klingbeil a declarat că este convins "că Beijingul poate juca un rol decisiv în acest sens".
Războiul din Ucraina este un element destabilizator pentru dezvoltarea economică globală, a susţinut el.
Vicepremierul He Lifeng nu a menţionat războiul din Ucraina în declaraţiile sale.
China este considerată un partener apropiat al Moscovei şi nu a condamnat acţiunile Rusiei în Ucraina. Beijingul continuă să aibă relaţii comerciale importante cu Moscova şi este unul dintre principalii cumpărători de petrol rusesc.
He Lifeng a afirmat că lumea este marcată în prezent de "turbulenţe". Prin urmare, o relaţie stabilă germano-chineză ar putea oferi mai multă securitate la nivel internaţional, a explicat el.
Klingbeil este primul ministru german care călătoreşte în China după sosirea la putere a administraţiei conduse cancelarul conservator Friedrich Merz în mai.
Ministrul german de externe Johann Wadephul a amânat o călătorie planificată în urmă cu câteva săptămâni în China deoarece nu a reuşit să obţină organizarea unor discuţii cu oficiali cu rang suficient de înalt la Beijing, pe fondul tensiunilor legate de Taiwan.