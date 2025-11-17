Ucraina a semnat o scrisoare de intenție pentru 100 de avioane Rafale din Franța. Macron și Zelenski au oficializat acordul

Stiri externe
17-11-2025 | 17:24
Zelenski Macron
Getty Images

Ucraina a semnat luni o scrisoare de intenţie pentru achiziţionarea a până la 100 de avioane de luptă Rafale din Franţa, au anunţat Ambasada Ucrainei şi biroul preşedintelui francez, relatează The Associated Press.

autor
Mihaela Ivăncică

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi preşedintele francez Emmanuel Macron au semnat luni documentul, o „declaraţie de intenţie”, în care se menţionează că Ucraina ia în considerare posibilitatea achiziţionării de echipamente de apărare franceze, inclusiv avioane de luptă Rafale, a declarat biroul lui Macron. Nu au fost furnizate alte detalii.

Detalii despre vizita lui Zelenski la Paris

Zelenski se află la a noua vizită la Paris de la invadarea ţării sale de către trupele ruse, în februarie 2022. Discuţiile au scopul de a consolida apărarea Ucrainei, în contextul în care ţara intră într-o nouă iarnă sub bombardamente ruseşti intense asupra infrastructurii energetice şi a altor ţinte.

Pe contul său de X, preşedintele Macron a distribuit o fotografie din momentul semnării scrisorii de intenţie împreună cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, însoţită de comentariul „Zi mare”, scris în franceză şi ucraineană.

Avioanele de luptă franceze Rafale sunt construite de compania franceză Dassault Aviation. Ucraina ar achiziţiona astfel pentru prima dată acest tip de avioane, precum şi sisteme de apărare aeriană de nouă generaţie.

Citește și
bbc, sediu bbc
Postul BBC este „hotărât să lupte” în justiţie împotriva lui Donald Trump într-un eventual proces

Detalii despre acordul pe termen lung

Potrivit Palatului Élysée, acest acord, care se proiectează „pe un orizont de zece ani”, prevede posibile contracte viitoare pentru „achiziţionarea de către Ucraina a unor echipamente de apărare franceze” noi. Este vorba de „aproximativ 100 de avioane Rafale, cu armamentul aferent”, precum şi de alte arme, printre care sistemul de apărare aeriană SAMP-T de nouă generaţie, în curs de dezvoltare, sisteme radar şi drone, precizează cotidianul francez Le Figaro.

Scrisoarea de intenţie a fost semnată la o masă instalată pe pista aeroportului militar Villacoublay, într-un cadru militar solemn. Zelenski şi Macron au prezentat cele două documente zâmbind, în aplauzele celor prezenţi.

Rusia, noi atacuri la granița României. Un petrolier plin cu GPL arde în dreptul satului Plauru. Localnicii, evacuați rapid

Sursa: News.ro

Etichete: Ucraina, razboi, avioane, Franta,

Dată publicare: 17-11-2025 17:24

Articol recomandat de sport.ro
Vor să pice cu România la barajul pentru Mondial: "Cu tot respectul, dar nu e la fel"
Vor să pice cu România la barajul pentru Mondial: "Cu tot respectul, dar nu e la fel"
Citește și...
Postul BBC este „hotărât să lupte” în justiţie împotriva lui Donald Trump într-un eventual proces
Stiri externe
Postul BBC este „hotărât să lupte” în justiţie împotriva lui Donald Trump într-un eventual proces

BBC respinge acuzațiile lui Donald Trump și susține că nu există niciun temei legal pentru un proces de defăimare privind editarea unui discurs al fostului președinte american.

Fostul șef al diplomației SUA, Pompeo, implicat în industria de apărare ucraineană aflată în centrul unui scandal de corupție
Stiri externe
Fostul șef al diplomației SUA, Pompeo, implicat în industria de apărare ucraineană aflată în centrul unui scandal de corupție

Mike Pompeo, fost secretar de stat american în timpul primului mandat de preşedinte al lui Donald Trump, a devenit membru al consiliului consultativ al companiei ucrainene din industria de apărare Fire Point, care ar avea legături cu Timur Mindici.

Viktor Orbán: Nu mă tem de pierderea alegerilor. Uniunea Europeană reprezintă un pericol pentru noi. Ne şantajează
Stiri externe
Viktor Orbán: Nu mă tem de pierderea alegerilor. Uniunea Europeană reprezintă un pericol pentru noi. Ne şantajează

Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orbán, a afirmat că nu se teme să piardă alegerile viitoare, în ciuda unei provocări rare care ar putea să-l înlăture de la conducerea Budapestei, după aproape două decenii de putere, conform POLITICO.

 

Recomandări
Creșterea economică a României va fi modestă, avertizează Comisia Europeană. Inflația și deficitul rămân provocări majore
Stiri Economice
Creșterea economică a României va fi modestă, avertizează Comisia Europeană. Inflația și deficitul rămân provocări majore

România are cel mai mare deficit bugetar din UE și trebuie să continue consolidarea fiscală, transmite, Valdis Dombrovskis, Comisarului european pentru economie și productivitate.

Runda finală de negocieri în coaliție pe tema „pensiilor speciale”. Ce au cerut magistrații la întâlnirea de la Cotroceni
Stiri actuale
Runda finală de negocieri în coaliție pe tema „pensiilor speciale”. Ce au cerut magistrații la întâlnirea de la Cotroceni

O nouă ședință a coaliției pe tema pensiilor speciale are loc luni seara, după întâlnirea de săptămâna trecută dintre guvernanți și magistrați de la Cotroceni.

Rusia, noi atacuri la granița României. Localităţile Plauru şi Ceatalchioi, evacuate. O navă cu GPL arde în zona Ismail
Stiri actuale
Rusia, noi atacuri la granița României. Localităţile Plauru şi Ceatalchioi, evacuate. O navă cu GPL arde în zona Ismail

Este pericol major de explozie în zona localității Plauru din Delta Dunarii. O navă încărcată cu GPL arde de dimineață, după ce duminică noapte a fost lovită de drone rusești.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 17 Noiembrie 2025

48:50

Alt Text!
Vorbește Lumea
17 Noiembrie 2025

01:45:13

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
În slujba binelui

41:34

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 24

43:41

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28