Ucraina, aprovizionată cu gaze pe o nouă rută, din Grecia: 2 miliarde euro pentru securitate energetică

Ucraina și Grecia au convenit asupra unei noi rute pentru aprovizionarea cu gaze naturale și au semnat acorduri privind finanțarea importurilor de gaze în valoare de aproape 2 miliarde euro, a anunțat președintele Volodimir Zelenski.

Acordul vine în contextul în care Rusia continuă să lovească infrastructura energetică ucraineană, punând sub presiune aprovizionarea cu gaze a țării în timpul iernii.

Noua rută: maximizarea securității importurilor pe timp de iarnă

„Începând de astăzi, am pregătit un acord privind gazele naturale pentru Ucraina. Aceasta va fi o altă rută pentru aprovizionarea cu gaze naturale — pentru a maximiza securitatea rutelor de import pentru Ucraina în timpul iernii", a declarat Zelenski.

Anunțul vine la scurt timp după ce o sursă din cadrul Biroului Prezidențial a declarat pentru Kyiv Independent pe 13 noiembrie că Zelenski va vizita Grecia pentru a semna un acord în domeniul energiei.

Finanțare de 2 miliarde euro pentru compensarea pierderilor

Kievul și Atena au încheiat, de asemenea, acorduri privind finanțarea importurilor de gaze, a spus Zelenski. Acordul va asigura aproape 2 miliarde euro (aproximativ 2,3 miliarde dolari) necesari pentru a compensa pierderile din producția de gaze a Ucrainei cauzate de atacurile rusești.

Guvernul ucrainean, aliații europeni și băncile europene cooperează pentru a finanța importurile de gaze, a declarat președintele ucrainean.

Colaborare internațională pentru nevoile energetice și turneu diplomatic

Comisia Europeană, Norvegia, băncile ucrainene și Statele Unite ale Americii colaborează, de asemenea, pentru a asigura finanțarea necesităților energetice ale Ucrainei.

Ucraina lucrează și cu partenerii polonezi pentru a încheia un contract pe termen lung cu Azerbaidjanul, a declarat Zelenski.

Din Grecia, Zelenski va vizita Franța, unde va discuta un acord de apărare pe 17 noiembrie, apoi se va îndrepta spre Spania. Acordul cu Franța va „consolida semnificativ" capacitățile Ucrainei în materie de apărare aeriană și aviație de luptă, a declarat președintele.

Acordul privind gazul cu Grecia vine în contextul în care Rusia continuă să lovească orașele și infrastructura energetică ucraineană, făcând aprovizionarea cu energie o prioritate strategică pentru Kiev în fața iernii ce se apropie.

