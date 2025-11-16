Ucraina, aprovizionată cu gaze pe o nouă rută, din Grecia: 2 miliarde euro pentru securitate energetică

Stiri externe
16-11-2025 | 10:27
volodimir zelenski
AFP

Ucraina și Grecia au convenit asupra unei noi rute pentru aprovizionarea cu gaze naturale și au semnat acorduri privind finanțarea importurilor de gaze în valoare de aproape 2 miliarde euro, a anunțat președintele Volodimir Zelenski.

autor
Mihai Niculescu

Acordul vine în contextul în care Rusia continuă să lovească infrastructura energetică ucraineană, punând sub presiune aprovizionarea cu gaze a țării în timpul iernii.

Noua rută: maximizarea securității importurilor pe timp de iarnă

„Începând de astăzi, am pregătit un acord privind gazele naturale pentru Ucraina. Aceasta va fi o altă rută pentru aprovizionarea cu gaze naturale — pentru a maximiza securitatea rutelor de import pentru Ucraina în timpul iernii", a declarat Zelenski.

Anunțul vine la scurt timp după ce o sursă din cadrul Biroului Prezidențial a declarat pentru Kyiv Independent pe 13 noiembrie că Zelenski va vizita Grecia pentru a semna un acord în domeniul energiei.

Finanțare de 2 miliarde euro pentru compensarea pierderilor

Kievul și Atena au încheiat, de asemenea, acorduri privind finanțarea importurilor de gaze, a spus Zelenski. Acordul va asigura aproape 2 miliarde euro (aproximativ 2,3 miliarde dolari) necesari pentru a compensa pierderile din producția de gaze a Ucrainei cauzate de atacurile rusești.

Citește și
Volodimir Zelenski
Un apropiat al lui Volodimir Zelenski este acuzat de organizarea unui vast sistem de corupţie

Guvernul ucrainean, aliații europeni și băncile europene cooperează pentru a finanța importurile de gaze, a declarat președintele ucrainean.

Colaborare internațională pentru nevoile energetice și turneu diplomatic

Comisia Europeană, Norvegia, băncile ucrainene și Statele Unite ale Americii colaborează, de asemenea, pentru a asigura finanțarea necesităților energetice ale Ucrainei.

Ucraina lucrează și cu partenerii polonezi pentru a încheia un contract pe termen lung cu Azerbaidjanul, a declarat Zelenski.

Din Grecia, Zelenski va vizita Franța, unde va discuta un acord de apărare pe 17 noiembrie, apoi se va îndrepta spre Spania. Acordul cu Franța va „consolida semnificativ" capacitățile Ucrainei în materie de apărare aeriană și aviație de luptă, a declarat președintele.

Acordul privind gazul cu Grecia vine în contextul în care Rusia continuă să lovească orașele și infrastructura energetică ucraineană, făcând aprovizionarea cu energie o prioritate strategică pentru Kiev în fața iernii ce se apropie.

Sursa: News.ro

Etichete: Ucraina, grecia, gaze, volodimir zelenski,

Dată publicare: 16-11-2025 10:18

Articol recomandat de sport.ro
Gata, știm adversarii României din barajul pentru Cupa Mondială din 2026! Programul complet stabilit de FIFA
Gata, știm adversarii României din barajul pentru Cupa Mondială din 2026! Programul complet stabilit de FIFA
Citește și...
Apelul lansat de Zelenski către aliații săi europeni după ultimele atacuri rusești din asupra Kievului. Ce le-a cerut
Stiri externe
Apelul lansat de Zelenski către aliații săi europeni după ultimele atacuri rusești din asupra Kievului. Ce le-a cerut

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a reînnoit, sâmbătă, apelul său către partenerii Ucrainei pentru a obţine mai multe sisteme de apărare aeriană, în urma atacurilor ruseşti care au provocat şapte morţi la Kiev.

Un apropiat al lui Volodimir Zelenski este acuzat de organizarea unui vast sistem de corupţie
Stiri externe
Un apropiat al lui Volodimir Zelenski este acuzat de organizarea unui vast sistem de corupţie

Un apropiat al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Timur Minditch, a fost acuzat marţi de anchetatorii ucraineni că ar fi orchestrat un vast sistem de corupţie în valoare de aproximativ 100 de milioane de dolari, informează AFP.

Volodimir Zelenski despre schema de corupţie la scară largă din sectorul energetic al Ucrainei: Trebuie să existe condamnări
Stiri externe
Volodimir Zelenski despre schema de corupţie la scară largă din sectorul energetic al Ucrainei: Trebuie să existe condamnări

Volodimir Zelenski a cerut sancţionarea tuturor celor implicaţi în schema de corupţie din sectorul energetic, dezvăluită de NABU, relatează Ukrinform.

Volodimir Zelenski avertizează că Europa ar putea fi atacată de Putin înainte de încheierea războiului din Ucraina
Stiri externe
Volodimir Zelenski avertizează că Europa ar putea fi atacată de Putin înainte de încheierea războiului din Ucraina

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat într-un interviu pentru The Guardian că nu se „teme” de Donald Trump, spre deosebire de alţi lideri occidentali, şi a respins zvonurile despre o întâlnire tensionată.

Volodimir Zelenski: „Ucraina intenţionează să se asigure că nu va exista petrol rusesc în Europa”
Stiri externe
Volodimir Zelenski: „Ucraina intenţionează să se asigure că nu va exista petrol rusesc în Europa”

Ucraina promite să împiedice ajungerea petrolului rusesc în Europa, a declarat Volodimir Zelenski, după exceptarea obținută de Ungaria, potrivit DPA, Interfax-Ukraina şi Reuters.

Recomandări
Rușii au declanșat infernul în Ucraina, în ultimele 24 de ore, cu rachete balistice Kinjal și diferite drone de atac
Stiri externe
Rușii au declanșat infernul în Ucraina, în ultimele 24 de ore, cu rachete balistice Kinjal și diferite drone de atac

Rusia a lansat trei rachete balistice asupra Ucrainei în timpul atacurilor nocturne de vineri spre sâmbătă, numărul morților în ultimele 24 de ore ridicându-se la nouă, potrivit autorităților ucrainene.

30 de ani de PRO TV. 2010 – anul austerității totale: momentul în care România a plătit prețul crizei globale
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2010 – anul austerității totale: momentul în care România a plătit prețul crizei globale

Am ajuns cu retrospectiva celor mai importante evenimente din ultimii 30 de ani în 2010 care va rămâne în memoria colectivă drept anul austerității.

ANAF se laudă cu digitalizarea, dar ascunde datele. Lista marilor datornici e îngropată în mii de pagini de internet
Stiri actuale
ANAF se laudă cu digitalizarea, dar ascunde datele. Lista marilor datornici e îngropată în mii de pagini de internet

În ciuda promisiunilor de reformă și îmbunătățirii rezultatelor, transparența rămâne unul dintre capitolele deficitare din activitatea ANAF. Instituția îngreunează accesul cetățenilor la lista marilor datornici, informație care ar trebui să fie publică.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 16 Noiembrie 2025

02:16:25

Alt Text!
iBani
iBani - 16 Noiembrie 2025

14:59

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 10

23:24

Alt Text!
I like IT
Ediția 27 - 2025

22:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28