Budapesta refuză să participe la summitul UE de la Liov: Orban respinge avansarea negocierilor cu Ucraina

17-11-2025 | 19:19
viktor orban
Ungaria a anunţat luni că nu îşi va trimite ministrul afacerilor europene la reuniunea informală din 11-12 decembrie din oraşul Liov, în Ucraina, convocată pentru a arăta sprijin faţă de procesul de aderare al acestei ţări la UE. 

Vlad Dobrea


"Ungaria nu va avea reprezentare la nivel politic la această reuniune informală", a declarat ministrul ungar Janos Boka, argumentând că o presupusă propunere de a avansa în procesul de aderare fără a avea unanimitate este contrară normelor europene.

Conform portalului de informaţii Telex.hu, Ungaria ar putea trimite un reprezentant sub nivelul ministerial.

Propunerea "este contrară principiilor politice şi procedurale", a declarat Boka pentru presa ungară la Bruxelles, unde participă la reuniunea Consiliului Afaceri Generale.

Ucraina este candidată pentru aderarea la UE din 2022, iar anul trecut au început oficial negocierile, însă pentru a deschide capitole specifice este nevoie de acordul tuturor celor 27 de state membre.

armata iordania
Parlamentul Iordaniei reinstituie serviciul militar obligatoriu pentru bărbaţi din 2026, după 35 de ani de pauză

Deşi anunţul oficial se limitează la a spune că la reuniunea de la Liov se va discuta despre "progresele în drumul său către UE", guvernul de la Budapesta a avertizat că există o propunere pentru aprobarea acestor progrese printr-o majoritate calificată, pentru a evita astfel vetoul ungar.

Boka a afirmat că nu vede nicio valoare politică suplimentară în faptul că această reuniune are loc pe teritoriul ţării candidate.

Danemarca, ţară care care deţine preşedinţia rotativă a UE, susţine însă că organizarea ei acolo va transmite un mesaj clar că viitorul Ucrainei este în UE.

UE caută formule legale pentru a ocoli vetoul Ungariei asupra integrării Ucrainei, dintre care una propusă în octombrie de preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, de a opta pentru majoritatea calificată, şi nu pentru unanimitate pentru a deschide capitolele de negocieri de aderare, respinsă de premierul ungar Viktor Orban.

Ministrul ungar de interne, Gergely Gulyas, a afirmat că "nu se poate exclude" ca în reuniunea de la Liov să se ignore principiul unanimităţii şi să se avanseze în negocieri fără a respecta vetoul Budapestei.

Potrivit lui Gulyas, acest lucru ar contraveni regulilor comunitare.

Premierul Viktor Orban este principalul aliat al Moscovei în cadrul UE, iar Ungaria, membră a NATO, refuză să ofere ajutor militar Ucrainei pentru a se apăra împotriva invaziei lansate de Rusia în februarie 2022. 

Sursa: Agerpres

Parlamentul Iordaniei a adoptat luni o lege care reinstituie serviciul militar obligatoriu pentru bărbaţi începând din 2026, după ce fusese abolit în 1991, transmite AFP, citând media de stat de la Amman.

