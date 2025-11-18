Ucraina își asumă oficial pentru prima dată folosirea rachetelor balistice ATACMS, furnizate de SUA, pe teritorul Rusiei

18-11-2025 | 19:55
Armata Ucrainei a declarat marți că a atacat ținte militare din Rusia cu rachete ATACMS furnizate de SUA, descriind acțiunea drept o „dezvoltare semnificativă”.

Aura Trif

Până acum, Ucraina nu afirmase în mod deschis că folosește aceste sisteme avansate de rachete balistice furnizate de SUA pe ținte din interiorul Rusiei, deși restricția privind acest lucru a fost ridicată de administrația Biden în ultimele luni ale mandatului său, acum un an, scrie Reuters.

„Utilizarea capabilităților de lovitură pe distanțe lungi, inclusiv a sistemelor precum ATACMS, va continua”, a transmis statul major al armatei într-un comunicat de marți.

Când a primit Ucraina arma

Kyiv a primit aceste sisteme în 2023, dar inițial era restricționat să le folosească doar pe teritoriul său, aproape o cincime din acesta fiind ocupat de Rusia.

Joe Biden, care era președinte al SUA la momentul respectiv, a ridicat aceste restricții în noiembrie 2024, o decizie criticată inițial de succesorul său, Donald Trump.

Impactul real al invaziei din Ucraina și al exportului de energie spre Kiev și Chișinău asupra facturilor românilor - Analiză

Ucraina a solicitat rachete Tomahawk fabricate în SUA, cu o rază de acțiune de 2.500 km (1.550 mile), afirmând că acestea ar ajuta la aducerea Rusiei la masa negocierilor.

Deși Trump a luat inițial în considerare ideea de a le vinde Kievului, în noiembrie a declarat că nu „ia cu adevărat în calcul” această măsură.

Ucraina ar mai fi folosit rachete ATACMS americane pentru a lovi teritoriul rus, în noiembrie 2024, potrivit Reuters. Rusia declarase atunci că forțele sale au doborât cinci din cele șase rachete lansate asupra unei instalații militare din regiunea Bryansk. Resturile uneia dintre rachete au lovit instalația, provocând un incendiu care a fost stins rapid și nu a provocat victime sau pagube, a declarat Rusia.

Drone ucrainene, doborâte la Moscova

Apărarea antiaeriană rusă a doborât marţi trei drone ucrainene care se apropiau de Moscova, a anunţat primarul capitalei ruse, Serghei Sobianin, scrie Agerpres.

Aeroporturile Şeremetievo şi Vnukovo, cele mai mari aeroporturi care deservesc capitala rusă, au fost temporar închise în urma atacului cu drone, dar operaţiunile lor au fost reluate între timp, potrivit autorităţii aeronautice ruse.

Ucraina recurge cu regularitate la atacuri cu drone asupra unor obiective strategice ruse, precum rafinării, rezervoare de combustibil, depozite de muniţii sau aerodromuri militare, într-o tactică de război asimetric menită să perturbe logistica armatei ruse şi să diminueze veniturile obţinute de statul rus din exporturile de produse energetice.

La rândul ei, Rusia atacă în valuri cu drone şi rachete infrastructurile de electricitate şi gaze ale Ucrainei, provocând pene de curent tot mai dese în timp ce se apropie iarna.

Sursa: Reuters

Polonia transmite că doi ucraineni, recrutați de Rusia, sunt principalii suspectaţi de sabotajul de la calea ferată
Polonia transmite că doi ucraineni, recrutați de Rusia, sunt principalii suspectaţi de sabotajul de la calea ferată

Premierul polonez Donald Tusk a declarat marţi că doi ucraineni, care s-ar afla în serviciul Moscovei, sunt suspectaţi de două acte de sabotaj asupra unei căi ferate din Polonia, care duce spre Ucraina, detectate cu o zi în urmă, relatează AFP.

Impactul real al invaziei din Ucraina și al exportului de energie spre Kiev și Chișinău asupra facturilor românilor - Analiză
Impactul real al invaziei din Ucraina și al exportului de energie spre Kiev și Chișinău asupra facturilor românilor - Analiză

Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă a explicat motivul pentru care curentul electric continuă să crească în Europa de Est, dar și ce legătură are războiul din Ucraina cu aceste scumpiri.

Ucraina atacă sistemele antiaeriene ale Rusiei pentru a-și intensifica ofensiva. S-400 din Donbas, în centrul atenției
Ucraina atacă sistemele antiaeriene ale Rusiei pentru a-și intensifica ofensiva. S-400 din Donbas, în centrul atenției

Apărarea antiaeriană rusă este vizată cu precădere în aceste zile de atacurile ucrainene la distanţe mari atât în teritoriile ocupate, cât şi în Rusia, relatează luni EFE.

Taxe majorate pentru români în 2026. Impozite mai mari cu 70% la locuințe și dublate la unele mașini poluatoare
Taxe majorate pentru români în 2026. Impozite mai mari cu 70% la locuințe și dublate la unele mașini poluatoare

Proiectul de lege care mărește impozitele pe locuințe și mașini, de anul viitor, dar aduce și majorări de taxe pentru investitori, a fost validat în Parlament.

Scumpiri la pompă: Motorina trece de 8 lei, benzina se apropie de 7,6 lei. Autoritățile anunță controale în benzinării
Scumpiri la pompă: Motorina trece de 8 lei, benzina se apropie de 7,6 lei. Autoritățile anunță controale în benzinării

Cu prețuri crescute la pompă în ultimele zile, ministrul Energiei anunță controale în benzinării.

Liderii coaliției sunt de acord să se taie și de la bugetari dar fiecare are o listă proprie de „speciali” și de excepții
Liderii coaliției sunt de acord să se taie și de la bugetari dar fiecare are o listă proprie de „speciali” și de excepții

Coaliția de guvernare a decis: ministerele trebuie să taie anul viitor 10% din cheltuielile cu salariile.

