Ucraina își asumă oficial pentru prima dată folosirea rachetelor balistice ATACMS, furnizate de SUA, pe teritorul Rusiei

Armata Ucrainei a declarat marți că a atacat ținte militare din Rusia cu rachete ATACMS furnizate de SUA, descriind acțiunea drept o „dezvoltare semnificativă”.

Până acum, Ucraina nu afirmase în mod deschis că folosește aceste sisteme avansate de rachete balistice furnizate de SUA pe ținte din interiorul Rusiei, deși restricția privind acest lucru a fost ridicată de administrația Biden în ultimele luni ale mandatului său, acum un an, scrie Reuters.

„Utilizarea capabilităților de lovitură pe distanțe lungi, inclusiv a sistemelor precum ATACMS, va continua”, a transmis statul major al armatei într-un comunicat de marți.

Când a primit Ucraina arma

Kyiv a primit aceste sisteme în 2023, dar inițial era restricționat să le folosească doar pe teritoriul său, aproape o cincime din acesta fiind ocupat de Rusia.

Joe Biden, care era președinte al SUA la momentul respectiv, a ridicat aceste restricții în noiembrie 2024, o decizie criticată inițial de succesorul său, Donald Trump.

Ucraina a solicitat rachete Tomahawk fabricate în SUA, cu o rază de acțiune de 2.500 km (1.550 mile), afirmând că acestea ar ajuta la aducerea Rusiei la masa negocierilor.

Deși Trump a luat inițial în considerare ideea de a le vinde Kievului, în noiembrie a declarat că nu „ia cu adevărat în calcul” această măsură.

Ucraina ar mai fi folosit rachete ATACMS americane pentru a lovi teritoriul rus, în noiembrie 2024, potrivit Reuters. Rusia declarase atunci că forțele sale au doborât cinci din cele șase rachete lansate asupra unei instalații militare din regiunea Bryansk. Resturile uneia dintre rachete au lovit instalația, provocând un incendiu care a fost stins rapid și nu a provocat victime sau pagube, a declarat Rusia.

Drone ucrainene, doborâte la Moscova

Apărarea antiaeriană rusă a doborât marţi trei drone ucrainene care se apropiau de Moscova, a anunţat primarul capitalei ruse, Serghei Sobianin, scrie Agerpres.

Aeroporturile Şeremetievo şi Vnukovo, cele mai mari aeroporturi care deservesc capitala rusă, au fost temporar închise în urma atacului cu drone, dar operaţiunile lor au fost reluate între timp, potrivit autorităţii aeronautice ruse.

Ucraina recurge cu regularitate la atacuri cu drone asupra unor obiective strategice ruse, precum rafinării, rezervoare de combustibil, depozite de muniţii sau aerodromuri militare, într-o tactică de război asimetric menită să perturbe logistica armatei ruse şi să diminueze veniturile obţinute de statul rus din exporturile de produse energetice.

La rândul ei, Rusia atacă în valuri cu drone şi rachete infrastructurile de electricitate şi gaze ale Ucrainei, provocând pene de curent tot mai dese în timp ce se apropie iarna.

