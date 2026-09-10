Dronele au lovit două instalații majore de prelucrare a gazului din nordul Siberiei Occidentale, una dintre cele mai importante zone ale Rusiei pentru producția de petrol și gaze.

Până acum, regiunea era considerată o zonă de retragere sigură pentru agresorii ruși, subliniază armata ucraineană. Atacul face parte din campania ucraineană de lovituri asupra infrastructurii energetice din Rusia și demonstrează raza de acțiune tot mai mare a dronelor dezvoltate de Kiev.

În ultimele luni, forțele ucrainene au vizat în mod repetat rafinării și alte instalații petroliere rusești, încercând să reducă producția și capacitatea Moscovei de a alimenta atât economia, cât și armata pentru război.