Informațiile ar fi fost transmise criptat în Rusia, unde s-ar fi pregătit mai multe acțiuni de sabotaj. Autoritățile de la București spun că a fost pusă în pericol siguranța națională.

Bărbatul în vârstă de 40 de ani se numește Ivan Kutsenco și de la începutul anului procurorii DIICOT spun că a desfășurat activități ostile României.

Mihaela Melconian, purtător de cuvânt DIICOT: „Din probatoriul administrat în cauză a reieșit că, în perioada februarie-iulie 2026. Acesta a acționat în perspectiva pregătirii unor acte de sabotaj, de tip hibrid, sub coordonarea unei persoane cu care comunica în servicii de mesagerie criptată. În acest scop inculpatul a identificat și supravegheat mai multe obiective militare din România și a colectat informații cu caracter militar”.

Corespondent Pro TV: „Ofițerii SRI l-au luat în colimator pe suspectul rus și i-au monitorizat fiecare mișcare, filând acțiunile sale ostile la adresa țării noastre dar mai ales încercând să afle care sunt contactele sale”.

Ovidiu Marincea, purtător de cuvânt SRI: „Cetățeanul rus era instruit de un intermediar să realizeze materiale foto-video cu obiective de interes strategic militar, inclusiv aeronave cargo ucrainene ANTONOV pe durata prezenței pe teritoriul național”.

Operațiunea de capturare a cetățeanului rus a fost pusă la cale de ofițerii români de informații cu ajutorul unor servicii aliate. Ancheta a scos la iveală că suspectul a vizat mai multe baze militare românești și multinaționale din județele Cluj, Constanța, Călărași , Ilfov, dar și din București.

Autoritățile vorbesc despre informații și fotografii cu caracter militar despre tehnica forțelor militare române și aliate, dar și despre deplasarea militarilor și tehnicilor de lupta pe teritoriul nostru național.

Corespondent Pro TV: „Cu ajutorul dovezilor strânse de serviciile de informații inclusiv ale armatei române procurorii DIICOT l-au acuzat pe cetățeanul din Rusia de tentativă de acte de diversiune și au emis pe numele sau o ordonanță de reținere pentru 24 de ore”.

Individul, considerat extrem de periculos, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.