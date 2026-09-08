Spionul rus prins în București după 7 luni de filaj a fost arestat. SRI dezvăluie cine sunt românii racolați de Kremlin

Cetăţeanul rus a fost reţinut marţi de DIICOT, fiind dus apoi în instanţă cu propunere de arestare preventivă, scrie Agerpres.
Rusul folosit de Moscova pentru a pune la cale sabotaje în România se numește Ivan Kuțenco, are 40 de ani și a fost filat pas cu pas de ofițerii SRI încă din februarie 2026.
"Din probatoriul administrat în cauză a reieşit că, în perioada februarie-iulie 2026, în perspectiva comiterii unor acte de diversiune/sabotaj, de tip hibrid, sub coordonarea directă a unei persoane cu care a păstrat legătura prin intermediul unor servicii online de mesagerie criptată, a identificat, supravegheat şi colectat informaţii cu caracter militar. De asemenea, a realizat şi transmis fotografii, privind tehnica forţelor armate române/aliate şi deplasarea personalului şi a tehnicii de luptă, la mai multe obiective (baze) militare româneşti şi multinaţionale, situate pe raza judeţelor Cluj, Constanţa, Călăraşi, Ilfov şi a municipiului Bucureşti, fapte care, prin natura lor, au pus în pericol securitatea naţională", a transmis DIICOT într-un comunicat de presă.
La rândul său, Serviciul Român de Informaţii (SRI) a anunţat că, în cooperare cu DIICOT, MAI-DCCO, MApN-DGIA şi servicii partenere externe, a prevenit comiterea unei acţiuni de sabotaj pe teritoriul României, cu implicarea unui cetăţean rus stabilit în ţara noastră.
SRI: ”Federația Rusă continuă să folosească persoane din categorii vulnerabile”
Conform Serviciului, începând din februarie 2026, cetăţeanul rus s-a aflat în monitorizarea SRI, făcând obiectul unei investigaţii ample privind tentative de acte de diversiune, materializate prin documentarea foto-video a unor centre de comunicaţii şi baze militare naţionale utilizate de aliaţii NATO, a unor sedii ale instituţiilor din Sistemul Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională, precum şi a unor infrastructuri critice.
"Datele obţinute indică un tipar acţional similar celui folosit pe teritoriul statelor europene de reţele de sabotori coordonate de entităţi din Federaţia Rusă, inclusiv în cazurile dejucate în România în 2024 şi 2025: cetăţeanul rus era instruit de un intermediar să realizeze materiale foto-video cu obiective de interes strategic militar, inclusiv aeronave cargo ucrainene Antonov pe durata prezenţei pe teritoriul naţional. De asemenea, investigaţia a relevat că Federaţia Rusă continuă să folosească persoane din categorii vulnerabile pentru derularea de astfel de activităţi ilegale", a precizat SRI.