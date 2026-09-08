Spionul rus prins în București după 7 luni de filaj a fost arestat. SRI dezvăluie cine sunt românii racolați de Kremlin

Cetăţeanul rus a fost reţinut marţi de DIICOT, fiind dus apoi în instanţă cu propunere de arestare preventivă, scrie Agerpres.

Rusul folosit de Moscova pentru a pune la cale sabotaje în România se numește Ivan Kuțenco, are 40 de ani și a fost filat pas cu pas de ofițerii SRI încă din februarie 2026.

"Din probatoriul administrat în cauză a reieşit că, în perioada februarie-iulie 2026, în perspectiva comiterii unor acte de diversiune/sabotaj, de tip hibrid, sub coordonarea directă a unei persoane cu care a păstrat legătura prin intermediul unor servicii online de mesagerie criptată, a identificat, supravegheat şi colectat informaţii cu caracter militar. De asemenea, a realizat şi transmis fotografii, privind tehnica forţelor armate române/aliate şi deplasarea personalului şi a tehnicii de luptă, la mai multe obiective (baze) militare româneşti şi multinaţionale, situate pe raza judeţelor Cluj, Constanţa, Călăraşi, Ilfov şi a municipiului Bucureşti, fapte care, prin natura lor, au pus în pericol securitatea naţională", a transmis DIICOT într-un comunicat de presă.