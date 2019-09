Turişti sechestraţi într-un hotel, după falimentul Thomas Cook. "Am pierdut tot"

Thomas Cook, cea mai veche agenţie de turism din lume, este în colaps, după ce negocierile de ultim moment purtate de conducere cu guvernul britanic şi cu diverşi creditori au eşuat.

Compania şi-a încetat activitatea în toiul nopţii şi exista riscul apariţiei unor scene haotice în staţiuni şi aeroporturi din toată lumea, pentru că agenţia ar avea acum şase sute de mii de clienţi în vacanţă. Guvernul de la Londra s-a pregătit pentru acest scenariu şi a închiriat zeci de avioane pentru a-şi repatria gratuit cetăţenii. Şi alte guverne şi companii de asigurări vor fi probabil obligate să intervină.

Aproximativ 50.000 de turişti au rămas blocaţi în Grecia, în principal pe insule, ca urmare a falimentului touroperatorului britanic Thomas Cook, a declarat luni pentru Reuters un oficial din Ministerul Turismului din Grecia. Turiştii blocaţi în Grecia, în principal britanici, sunt în vacanţă în insulele Zakynthos, Kos, Corfu, Skiathos şi Creta, a declarat oficialul. "Principala noastră prioritate este să îi ajutăm să ajungă acasă", a mai spus oficialul care a dorit să îşi păstreze anonimatul.

Ca să treacă de iarnă, agenţia Thomas Cook avea nevoie de două sute de milioane de lire sterline, pe lângă pachetul financiar de 900 de milioane de dolari convenit luna trecută. Discuţiile derulate timp de 11 ore de directorii companiei şi reprezentanții acționarilor, la sediul unei firme de avocatură din centrul Londrei, au eşuat. Cel mai mare acționar al firmei este conglomeratul chinez Fosun. Cu o voce mormântală, directorul executiv a cerut iertare celor 21 de mii de angajaţi, clienţilor şi miilor de hotelieri şi furnizori lăsaţi baltă.

Peter Fankhauser: „Am un anunţ pe care speram să nu fiu nevoit să-l fac. În urma deciziei din această noapte a conducerii, un reprezentant oficial al guvernului a fost desemnat să preia controlul asupra companiei Thomas Cook. În pofida eforturilor uriaşe din ultimele luni, nu am reuşit să ne salvăm afacerea. Ştiu că acest deznodământ va fi devastator pentru mulţi, că va aduce anxietate, stres şi perturbări.”

Operațiunea de repatriere a turiştilor britanici, botezată Matterhorn, ar putea costa 150 de milioane de lire, urmând a fi folosite avioanele British Airways și EasyJet.

Tour-operatorii plătesc de regulă hotelurile la 90 de zile după plecarea oaspeților. Nu e de mirare că turiştii cazaţi într-un hotel din Tunisia au fost sechestrați de agenții de securitate. Li s-au cerut garanţii ca hotelul îşi vă primii banii pentru serviciile oferite. În final, disputa a fost rezolvată, iar turiștii au fost lăsați să plece. Cei lăsaţi cu ochii-n soare se plâng şi de lipsa totală a informaţiilor.

“Am ajuns la aeroport şi am primit acest fluturaş, în care ni se spune că zborul nostru nu mai exista, am rămas fără vacanţă. Plătisem de un an, pentru vacanţă, pentru asigurare. Am pierdut toţi banii”, spune un turist.

Compania, fondată în 1841, plimba anual peste 20 de milioane de turiști în 17 țări, având și o linii aeriene proprii.