Coșmarul unor turiști care s-au trezit „ostatici” în vacanță. Ce s-a întâmplat cu agenția de turism

Thomas Cook, una dintre cele mai vechi companii de turism din lume, se află la un pas de faliment și are nevoie de finanțări suplimentare în valoare de 200 de milioane de lire sterline.

Turiștii britanici cazați la un hotel din Tunisia au anunțat că sunt ținuți captivi de agenți de securitate înarmați, relatează metro.co.uk. Oamenii spun că porțile hotelului sunt blocate, iar angajații hotelului le-au cerut să plătească mii de lire, de teamă că tur-operatorul va intra în faliment, iar ei nu își vor recupera banii. O femeie a povestit i-a s-a cerut să plătească taxe în valoare de 2.000 de lire.

#DailyMail #bbcnews #skynews !!!PLEASE SHARE!!! Because of Thomas Cook situation, all UK tourist including myself and my partner have been held in Tunisia in the hotel Les Oranges beach hotel. Guests are being charged extortionate rates and the hotel keeping guests imprisoned!!! pic.twitter.com/XyEQEb4hFa