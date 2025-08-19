Rusia și Ucraina au făcut schimb de cadavre. Moscova a predat corpurile a 1.000 de militari

Rusia a predat corpurile a 1.000 de militari ucraineni - majoritatea ucişi pe front, dar şi în prizonierat, anunţă marţi Kievul, relatează AFP.

Acest tip de schimb constituie singurul rezultat concret al unor negocieri directe între cele două ţări.

Ucraina a predat, la rândul său, 19 cadavre de militari părţii ruse, potrivit unor postări pe X.

„În urma unor măsuri de repatriere, corpurile a 1.000 de persoane decedate au fost predat Ucrainei” de către partea rusă, care a anunţat că este vorba despre militari ucraineni, anunţă Centrul ucraunean însărcinat cu tratamentul prizonierilor de război.

Schimb de deținuți între Rusia și Ucraina

Comisarul rus însărcinat cu drepturile omului, Tatiana Moskalkova, a anunțat luni căMoscova este pregătită să predea 31 de deţinuţi civili Ucrainei în schimbul aceluiaşi număr de deţinuţi ruşi.

Tatiana Moskalkova anunţă că 31 de civili originari din regiunea rusă Kursk, în care ucrainenii au desfăşurat o incursiune în urmă cu un an, sunt în continuare deţinuţi în Ucraina.

Ea anunţă că urmează să se întâlnească în curând cu omologul său rus Dmitri Lubineţ.

