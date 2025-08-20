Trump: „Nu faci război cu o țară ca Rusia. Nu te pui cu o națiune de zece ori mai mare și mai puternică decât tine”

Liderii europeni s-au întors de la Casa Albă încrezători că l-au convins pe Donald Trump să nu mai exercite presiuni asupra Ucrainei ca să accepte concesii dureroase. Și că Statele Unite vor sprijini un acord de pace.

Însă Trump a dat înapoi și acum exclude trimiterea de trupe americane în Ucraina, așa cum sugerase în ajun. Iar întâlnirea dintre Zelenski și Putin, prezentată de Trump ca sigură, devine incertă.

Între timp, rușii au lansat un atac masiv cu drone asupra regiunii Odesa. Inclusiv românii din Tulcea au primit mesaje Ro-Alert.

„Vai de capul nostru! Ia uite cât de mare este!” - Locuitorii din nordul judeţului Tulcea au primit mesaje Ro-Alert, iar de la baza Mihail Kogălniceanu au fost ridicate două avioane Typhoon aparținând Forțelor Aeriene Germane, pentru a monitoriza situația, după ce Odesa și împrejurimile au fost din nou ținte ale dronelor rusești.

Pe de altă parte, o dronă militară de recunoaștere a eșuat și a ajuns pe țărm, pe plaja Harmani din Sozopol, Bulgaria, frecventată de turiști români. Chiar ei au sunat la numărul de urgență și au alertat autoritățile bulgare.

În acest timp, peste Ocean, președintele Trump susține că procesul de pace progresează și dă asigurări că Vladimir Putin vrea o întâlnire cu Volodimir Zelenski, în pofida faptului că Moscova se eschivează.

Donald Trump, președintele SUA: „Dacă pot salva de la moarte 7.000 de oameni pe săptămână (în războiul din Ucraina), știi, încerc să ajung în Rai. Dacă e să ajung în Rai, atunci asta ar fi o cale”.

Președintele glumea sau chiar există vreo motivație spirituală în spatele încercărilor sale de a obține un acord de pace?

Karoline Leavitt, secretar de presă al Casei Albe: Cred că președintele vorbea serios. Cred că vrea să ajungă în Rai și sper că noi toți de aici vom ajunge în Rai.

Donald Trump: „Sper că preşedintele Putin va fi drăguţ, iar dacă nu va fi, se va afla într-o situaţie dificilă. Şi sper de asemenea că preşedintele Zelenski va face ceea ce e de făcut, trebuie să dea dovadă şi de puţină flexibilitate”.

Reporter: Rusia continuă să atace Ucraina. Ce dovezi primește președintele de la Putin că ar vrea să-l întâlnească pe Zelenski?

Karoline Leavitt: Păi i-a spus (Putin) asta ieri, la telefon.

Reporter: Dar Kremlinul pare să sugereze că Putin nu a acceptat o întâlnire bilaterală. Chiar i-a spus la telefon că e dispus la asta?

Karoline Leavitt: Da, a făcut-o, cum tocmai v-am spus.

Fred Pleitgen, corespondent CNN la Moscova: „Comunicatul rușilor este simțitor diferit de declarațiile președintelui Trump. Fără îndoială, rușii refuză să se angajeze ferm cu privire la această întâlnire bilaterală. În esență, ce spun rușii este că o asemenea întâlnire s-ar putea întâmpla, dar nu neapărat”.

La fel de neclara rămâne și chestiunea garanțiilor de securitate, vitale pentru Ucraina. Ideea desfășurării unui contingent de trupe străine a fost intens promovată de Emmanuel Macron şi Keir Starmer, care au creat şi o aşa-numită "coaliţie a voluntarilor", alcătuită din ţări dispuse să contribuie la securitatea Ucrainei după încheierea războiului.

Donald Trump: „Franța și Germania, și alte câteva țări, Marea Britanie, sunt dispuse să trimită trupe pe teren. Sincer nu cred că asta va fi o problemă pentru Putin. Cred că Putin s-a săturat de război. Dar nu știe niciodată. În următoarele săptămâni vom afla ce intenţii are preşedintele Putin. Este posibil să nu vrea să încheie o înţelegere”.

Reporter: Domnule președinte, ce asigurări ne puteți da că nu vor fi trimise trupe americane în Ucraina să apere granița Ucrainei?

Donald Trump: Păi aveți cuvântul meu, iar eu sunt președintele.

E suficient. Dacă ai fi Rusia, chiar n-ai vrea să-i ai pe inamici la granița ta. Totdeauna s-a considerat că Ucraina e un fel de zonă-tampon între Rusia și restul Europei.

Ben Hodges, fost comandant general al Armatei SUA în Europa: „Administrația Trump nu înțelege miza și cauzele războiului. Nu înțelege nici care e treaba cu NATO. Ce mama naibii sunt „garanțiile de securitate similare celor pentru membrii NATO”? Ori ești în NATO ori nu ești”.

Peter Westmacott, fost ambasador al Regatului Unit în Statele Unite: „Mulți lideri europeni se tem că președintele Trump este înclinat să preia perspectiva ultimei persoane cu care a stat de vorbă. Și cu siguranță este foarte influențat de tezele lui Putin”.

Reporter: Domnule președinte, ați discutat (cu europenii) despre schimburi de teritorii ucrainene, despre Donbas, care le-a fost reacția?

Trump: Păi înțeleg și ei ce preț are pacea. Uite ce e, putem să jucăm sceneta amabilității, dar Rusia e o mare putere militară, vă place sau nu. Nu faci război cu o țară ca Rusia. Nu te pui cu o națiune de zece ori mai mare și mai puternică decât tine.

