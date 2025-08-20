Motivul pentru care Putin ia peste tot cu el ”valiza cu fecale”. Agenții i-au strâns toaleta portabilă și în Alaska

20-08-2025 | 11:27
vladimir putin alaska
Putin poartă peste tot unde se deplasează, inclusiv în Alaska, la întâlnirea cu Trump, o valiză specială, în care sunt strânse cu grijă toate materiile sale fecale, pentru a fi duse înapoi în Rusia. Motivul: nu vrea să se afle date despre sănătatea sa.  

Cristian Anton

Printre măsurile stricte de securitate ale lui Vladimir Putin se numără și o practică destul de surprinzătoare, prin care liderul rus își aduce materiile fecale înapoi în Rusia, scrie Express.

Practica este cunoscută încă din anul 2017, când a fost într-o vizită oficială în Franța. Și mai surprinzător (sau nu) este faptul că Putin nu este singurul care face asta. Bunul său prieten Kim Jon Un, dictatorul nord-coreean, are, de asemenea, după el o toaletă portabilă în puținele sale deplasări externe. Coincidență, și Kim Jong Un se ducea la o întâlnire cu Donald Trump.

Conform unor afirmații șocante, gărzile de corp ale lui Vladimir Putin îi colectează excrementele și le aduc înapoi în Rusia atunci când liderul călătorește în străinătate.

Potrivit unor dezvăluiri făcute de doi jurnaliști de investigație veterani ale publicației franceze Paris Match, membrii Serviciului Federal de Protecție (FPS) a președintelui rus sunt responsabili de colectarea dejecțiilor sale umane, inclusiv a fecalelor, atunci când acesta călătorește în străinătate.

Citește și
vladimir putin
Ce transmite Kremlinul despre starea de sănătate a lui Putin și despre zvonurile privind sosiile acestuia

Excrementele lui Putin sunt colectate în saci speciali, care sunt apoi păstrați într-o servietă dedicată – de aici și expresia ”valiza cu fecale”. Jurnalistul Regis Gente a scris două cărți despre Rusia, în timp ce colegul său Mikhail Rubin a relatat despre Rusia timp de peste zece ani. Cei doi au dezvăluit că această practică de colectare a dejecțiilor lui Putin este practicată de ani de zile, cum ar fi în timpul vizitei președintelui rus în Franța din mai 2017.

Se crede că măsura de securitate surprinzătoare este luată pentru a împiedica puterile străine să preleveze mostre din deșeurile umane ale lui Putin, din care ar fi obținut informații despre starea de sănătate a liderului rus.

Putin și-ar căra ”valiza cu fecale” încă de când a ajuns la putere, în 1999

Fosta jurnalistă BBC, Farida Rustamova, a confirmat, de asemenea, existența acestei practici, menționând vizita lui Putin la Viena, unde a avut propria baie privată, care includea o toaletă portabilă.

Jurnalista a citat o sursă care i-a dezvăluit că președintele rus are această practică încă de când și-a început mandatul, în 1999.

Zvonuri despre sănătatea lui Putin, în vârstă de 72 de ani, au circulat intens în ultimii ani.

În timpul unei conferințe de presă organizate la Astana, Kazahstan, în noiembrie anul trecut, au fost exprimate îngrijorări cu privire la sănătatea lui Putin, deoarece părea să aibă mișcări bruște ale picioarele. Dr. Bob Berookhim a spus atunci că ar putea fi vorba de o afecțiune neurologică, cum ar fi boala Parkinson.

Putin a fost văzut tresărind în scaun și în timpul unei întâlniri cu președintele belarus Alexandr Lukașenko, în 2023. Cu un an înainte, Kremlinul a trebuit să încerce să înăbușe zvonurile răspândite de canalul General SVR Telegram, care susțineau că Putin ar fi făcut pe el după ce a căzut pe o scară.

Alte afirmații detaliau un presupus stop cardiac în timpul căruia liderul rus a trebuit să fie transportat de urgență la o unitate specială de terapie intensivă din reședința sa oficială.

Vladimir Putin nu este singurul dictator care își duce fecalele cu valiza. Bunul său prieten Kim Jong Un face același lucru.

În mai 2018, cu ocazia deplasării la un summit din Singapore, Kim Jong Un a avut o toaletă portabilă după el, care ”nu le va permite curioșilor să se bage în treburile liderului suprem”. Coincidența face ca și dictatorul nord-coreean să se fi dus atunci la o întâlnire tot cu Donald Trump. 

Expert: Pacea lui Putin, un diktat. Oricine ar putea modifica granițe, nimic nu mai e sigur, nici măcar pentru România

