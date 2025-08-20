Donald Trump spune că SUA ar putea oferi sprijin aerian pentru a susţine un acord de pace în Ucraina

Stiri externe
20-08-2025 | 12:47
Donald Trump și Volodimir Zelenski
Getty

Donald Trump a declarat marţi că a exclus desfăşurarea de trupe americane pe teren în Ucraina, dar a spus că Statele Unite ar putea oferi sprijin aerian ca parte a unui acord pentru a pune capăt războiului Rusiei în Ucraina, informează miercuri Reuters.

autor
Ioana Andreescu

„Când vine vorba de securitate, (europenii) sunt dispuşi să desfăşoare oameni pe teren. Suntem dispuşi să îi ajutăm cu lucruri, în special, probabil... în ce priveşte partea aeriană", a spus preşedintele american într-un interviu pentru programul "Fox & Friends" de la Fox News, fără a da alte detalii.

Mai târziu, într-un interviu cu gazda de radio Mark Levin, Donald Trump şi-a caracterizat stilul de negociere în încercarea de a pune capăt războiului ca fiind "probabil instinct mai mult decât un proces".

Natura ajutorului militar american pentru Ucraina

Natura ajutorului militar american pentru Ucraina în cadrul unui acord de pace nu este clară. Sprijinul aerian ar putea lua multe forme, cum ar fi sisteme de apărare împotriva rachetelor sau avioane de vânătoare care să aplice o zonă de excludere a zborurilor.

Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a confirmat că un sprijin aerian american este "o opţiune şi o posibilitate", dar, la fel ca Donald Trump, nu a furnizat detalii.

„Preşedintele a declarat în mod hotărât că trupele SUA nu vor fi desfăşurate pe teren în Ucraina, dar putem cu siguranţă să ajutăm la coordonare şi putem oferi alte mijloace de garanţii de securitate aliaţilor noştri europeni", a spus ea într-o conferinţă de presă.

Vladimir Putin nu a dat niciun semn

Preşedintele rus Vladimir Putin nu a dat niciun semn că ar ceda în privinţa solicitărilor sale teritoriale, inclusiv asupra unor zone care nu sunt sub controlul militar al Rusiei, după summitul cu preşedintele american Donald Trump de vineri, din Alaska.

Neil Melvin, director la Institutul Royal United Services pentru securitate internaţională, a declarat că Rusia ar putea prelungi războiul în timp ce încearcă să diminueze presiunea SUA printr-o negociere de pace prelungită.

Melvin a spus că Ucraina şi aliaţii săi europeni, pe de o parte, şi Rusia, de cealaltă parte, se străduiesc "să nu se prezinte în faţa lui Trump ca fiind obstacolul în procesul său de pace".

„Toţi merg pe vârfuri în jurul lui Trump" pentru a evita orice vină, a spus el, adăugând că declaraţiile preşedintelui SUA despre garanţii de securitate sunt "atât de vagi încât este foarte greu să le iei în serios".

Sursa: Agerpres

Etichete: Ucraina, SUA, donald trump, pace,

