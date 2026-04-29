Pe masa miniștrilor se află mai multe proiecte de lege și hotărâri în ședința de miercuri. Astfel, Executivul ar urma să dezbată proiectul privind interzicerea cumulului pensie-salariu, numirile de prefecți și subprefecți după demisiile reprtezentanților PSD, ajutoarele pentru familiile din Vrancea, ale căror case au ars complet în urma unui incendiu alimentat de vânt. În plus, pe agendă s-ar afla și bugetul Apelor Române, explică surse politice pentru Știrile ProTV.

Discuțiile pe tema limitării cumulului pensie-salariu la stat au apărut la nivelul executivului încă de la începutul anului. Astfel, în ianuarie și februarie au apărut primele informații legate forma în care ar putea fi aplicată legea. Astfel, bugetarii care au pensii speciale de serviciu sau militare vor trebui să accepte o tăiere de 85% dacă acum lucrează la stat și iau salariu.

Aproximativ 20.000 de pensionari speciali sunt vizați de aceste măsuri care ar urma să fie aplicate până la sfarsitul anului 2027. Cei care au pensii de serviciu sau militare și lucrează în același timp la stat vor putea să rămână bugetari doar la cerere, cu condiția taierii pensiei cu 85% cât continuă să muncească. Este o regula nouă, prevăzută într-un proiect de lege scris la Ministerul Muncii și analizat în guvern.

„Avem acest proiect pregătit şi în zilele următoare îl veţi vedea adoptat de guvern. După modelul care se aplică la magistraţi, în condiţiile în care, de exemplu, un magistrat lucrează în sistemul de magistratură, după ce s-a pensionat, nu mai poate beneficia şi de pensie integral şi de salariu, ci doar de 15% din valoarea pensiei”, a declarat premierul la jumătatea lunii februarie.

Guvernul Bolojan caută înlocuitori pentru social-democrați

PSD a anunțat că toți reprezentanții săi care ocupau în Guvern funcțiile de secretar de stat, subsecretar de stat, prefect sau subprefect au demisionat în urma deciziei partidului de a depune o moțiune de cenzură pentru demiterea premierului Ilie Bolojan.

Potrivit unui comunicat de presă al Partidului Social Democrat, demisiile tuturor reprezentanților social-democrați din structurile guvernamentale ”constituie un act de demnitate, în deplină consecvență cu demersurile PSD în plan parlamentar”.

De asemenea, ”PSD consideră că schimbarea modului de guvernare și oprirea declinului economiei naționale reprezintă în acest moment o miză mult mai importantă decât menținerea unor funcții sau portofolii într-un guvern nefuncțional”.

Pe agenda guvernului s-ar afla și ajutoarele pentru familiile din Vrancea ale căror case au ars complet în urma unui incendiu alimentat de vânt, vor primi ajutor de la Guvern. Focul a izbucnit în curtea unei gospodării, însă s-a extins rapid și la celelalte, mai ales că erau acoperite cu lemn.

Izbucnit într-o gospodărie, focul s-a extins rapid, pentru că în zonă era cod portocaliu de vânt puternic. Casele acoperite cu lemn s-au aprins ca surcelele, iar în scurt timp situația a scăpat de sub control.

Localnic: „Ardea la 200 de metri, am luat o găleată de apa să ajut acolo, când mă uit ardea aici la casa mea în spate”.

Scânteile au fost purtate până la 500 de metri distanță, conform pompierilor, care au venit de la Focșani, Buzău, Brașov și Covasna cu 15 mașini în total. Accesul între case a fost dificil, chiar dacă sute de oameni disperați au dat și ei o mână de ajutor. 10 ore a durat intervenția în care militarii au luptat ca pe front.