„Armistițiile sunt întotdeauna vești bune. Mai ales dacă duc la o pace justă și durabilă. Dar această ușurare de moment nu ne poate face să uităm haosul, distrugerea și viețile pierdute”, a declarat Sánchez într-o postare pe rețelele sociale, potrivit unei traduceri.

„Guvernul Spaniei nu va aplauda pe cei care au dat foc lumii doar pentru că apar apoi cu o găleată.”

Sánchez, care s-a impus ca unul dintre principalii critici din Uniunea Europeană ai atacurilor SUA și Israelului asupra Iranului, a cerut ca „diplomația, dreptul internațional și PACEA” să prevaleze.

Comentariile sale vin la scurt timp după ce președintele SUA a anunțat că a fost de acord să suspende atacurile asupra infrastructurii iraniene pentru două săptămâni, ceea ce a generat un val de optimism pe piețele financiare.

Trump amenințase anterior că „o întreagă civilizație va muri în această noapte, fără să mai poată fi adusă înapoi”, dacă nu se ajunge la un acord până la termenul limită de marți.

Oficialii iranieni au declarat că armistițiul temporar înseamnă că tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz, de importanță strategică, va fi „posibil”, în funcție de coordonarea cu forțele armate și de „limitările tehnice” — condiții care ar putea permite Teheranului să definească respectarea acordului în proprii termeni.

Liderii mondiali au salutat armistițiul, deși analiștii au caracterizat acordul ca fiind fragil și au avertizat că lipsa de încredere de ambele părți va complica probabil drumul către o pace durabilă.

Sánchez a stârnit în mod repetat nemulțumirea Casei Albe de când SUA și Israel au lansat primele atacuri asupra Iranului, pe 28 februarie.

Guvernul Spaniei a refuzat să permită utilizarea a două baze operate în comun pe teritoriul său pentru atacurile SUA asupra Iranului, iar ulterior și-a închis spațiul aerian pentru aeronavele americane implicate în lovituri, consolidându-și poziția anti-război.

Ca reacție, Trump și-a reînnoit criticile la adresa cheltuielilor de apărare ale Spaniei și a amenințat că va rupe toate legăturile comerciale cu această țară din sudul Europei.

Liderii mondiali reacționează la armistițiul din Iran

Alături de premierul Spaniei, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat armistițiul de două săptămâni, afirmând că acesta aduce „dezescaladarea mult necesară”.

Șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a descris acordul drept „un pas înapoi de pe marginea prăpastiei după săptămâni de escaladare”.

Premierul britanic Keir Starmer a salutat, de asemenea, acordul, spunând că acesta „va aduce un moment de ușurare pentru regiune și pentru lume”.

Israelul, la rândul său, a susținut armistițiul SUA-Iran, dar a precizat că acordul nu acoperă luptele împotriva Hezbollah, susținut de Iran, în Liban.

Arabia Saudită, Qatar, Turcia, India, China și Japonia au emis, de asemenea, declarații în care salută acest progres diplomatic, intermediat de Pakistan.

Noi discuții pentru explorarea unei încheieri cuprinzătoare a crizei din Orientul Mijlociu sunt programate să aibă loc vineri, la Islamabad.