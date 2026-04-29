Termenul a fost prelungit până în 30 mai, de la 1 mai. Este a cincea amânare de la includerea gigantului petrolier pe lista sancțiunilor, în octombrie 2025 conform unui comunicat al Trezoreriei SUA, transmite Reuters.

Active estimate la 22 de miliarde de dolari

Lukoil a fost sancționată de SUA în octombrie 2025, ceea ce a atras interesul potențialilor cumpărători pentru activele internaționale ale grupului, estimate la 22 de miliarde de dolari. Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) a informat atunci că banii proveniți din orice vânzare vor fi plasați într-un cont sub jurisdicție americană, fondurile urmând să rămână înghețate până la ridicarea sancțiunilor.

Pierderi colosale pentru Lukoil

Sancțiunile au transformat profitul în pierdere pentru compania rusă. Lukoil a închis 2025 cu pierderi nete de 1.059 miliarde de ruble (12,386 miliarde de dolari), conform standardelor financiare internaționale. Este o diferență colosală față de 2024, când compania raportase un profit net de 851,5 miliarde de ruble (9,959 miliarde de dolari).

Veniturile au scăzut de la 4.420 miliarde de ruble (51,695 miliarde de dolari) în 2024 la 3.767 miliarde de ruble (44,057 miliarde de dolari) anul trecut. Schimbarea drastică a dinamicii financiare se datorează sancțiunilor americane, care obligă Lukoil să-și vândă activele din străinătate.