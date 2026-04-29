Actorul Cuba Gooding Junior a vizitat saloanele pentru copii de la Spitalul Obregia, care ar trebui mutate, în doi ani, într-un nou spital, construit din donații.

Actorul a vorbit, într-un interviu în exclusivitate pentru Știrile Pro Tv, despre blestemul celebrității și momentele memorabile sub lumina reflectoarelor.

La fel ca pe platoul de filmare, o etichetă cusută pe vesta de șantier i-a dat de furcă actorului sosit ca să ajute la strângerea de fonduri pentru un nou spital, în cartierul Berceni.

Cuba Gooding Jr.: ”O simt. Și dacă pun eticheta aici, tot o simt. Oriunde ar fi eticheta, tot o simt.”

Un neajuns mic, față de exigențele unei zile obișnuite de filmare.

Cuba Gooding Junior a venit în România a doua oară. Întâi, pe un platou de cinema, acum, după ce a aflat că la noi spitalele sunt construite prin mobilizarea mediului privat.

Cuba Gooding Junior a premiat în 2025 la Dubai proiectul noului corp de pediatrie al spitalului de psihiatrie Obregia. Și a decis să susțină demersul, cu imaginea și conexiunile sale din lumea filmului.

Codin Maticiuc, inițiator: ”Ne-am întâlnit în Miami de vreo două ori, apreciez mult vizita lui, pentru că încercăm să ridicăm aici un spital de copii care costă 16,5 milioane de euro.”

Piatra de temelie a noului spital de psihiatrie pediatrică a fost așezată chiar de ziua sănătății mintale. Noua clădire va avea 3900 de mp, subsol funcțional și 4 etaje. 67 de paturi în 40 de saloane și o secție specială pentru minorii cu adicții. Anul estimat pentru finalizarea lucrărilor: 2028.

Implicarea socială a actorilor vine în semn de recunoștință față de o viața fără griji, pe care o au datorită succesului.

Reporter: Ai ajuns să poți alege doar roluri pe sufletul tău?

Cuba Gooding Junior: ”Niciun actor nu are libertatea de a alege doar ce vrea el. Tot trebuie să găsești bani pentru el. Dar cred că rolurile pentru care sunt norocos că am fost ales, însă cele care au avut cel mai mare impact în cariera mea, au valoarea unor povești adevărate. ”

Cuba susține deja mai multe proiecte de sănătate în Statele Unite. Câștigător de Oscar pentru rolul secundar din Jerry Maguire, recunoaște că în multe părți ale lumii sănătatea se cumpără cu bani.

Actorul în vârstă de 58 de ani știe că lumea, deseori poleită, a actorilor de la Hollywood, consumă adesea viața personală. Blestemul celebrităților este să fie uitate, dacă nu lasă imagini memorabile.

Reporter: Cum ai defini familia acum, față de acum 20 de ani?

Cuba Gooding Jr.: ”În ce sens? ”

Reporter: Oricare.

Cuba Gooding Jr.: ”Când eram mic, ”cartierul” însemna totul. Acum trebuie să-ți crești copiii în ideea că lumea este comunitatea lor. Internetul m-a adus pe mine în București, România.”

Spitalul pediatric Obregia va fi al doilea ridicat prin colectă publică, după noul corp al Spitalului Marie Curie.