Potrivit presei de peste Ocean, liderul de la Casa Albă așteaptă ca iranienii să facă primul pas pentru noi negocieri – altfel, ar fi dispus să continue blocada pe termen nelimitat. Între timp, Trump se mulțumește să scrie amenințări pe propria rețea socială. Incertitudinea nu este apreciată pe piețe. Prețul barilului de petrol se apropie de 105 dolari.

Frustrat că Iranul se dovedește o nucă greu de spart, Donald Trump a revenit la amenințări în postările sale. De data asta, însoțite de o imagine agresivă... generată cu inteligența artificială.

Donald Trump, președintele SUA: „Responsabilii iranieni nu sunt în stare să se adune. Nu știu cum să semneze un acord prin care să renunțe la programul nuclear. Ar face bine să le vină mintea la cap în curând”, a scris președintele american pe TruthSocial.

Potrivit Wall Street Journal, unii oficiali americani recunosc că sunt puține șanse ca Iranul să accepte o înțelegere. Pe de altă parte, reluarea bombardamentelor este incertă, pentru că Trump s-ar mulțumi cu situația actuală.

Sanam Vakil, directorul programului Chatham House pentru Orientul Mijlociu și Africa de Nord: „(Lui Trump) i se spune că depozitele de petrol ale Iranului se vor umple și că acest lucru îi va forța să vină la masa negocierilor. Această evaluare este greșită. Sistemul iranian caută un acord durabil și este pregătit pentru o serie de scenarii alternative. În realitate, asistăm la un test de voință, la un război psihologic între cele două tabere.”

Între timp, Emiratele Arabe Unite și-au anunțat retragerea din Organizația Statelor Exportatoare de Petrol, pe fondul nemulțumirilor exprimate în ultimii ani față de cotele de producție stabilite, considerate prea restrictive.

Eleni Giokos, corespondent CNN: „(Emiratele Arabe Unite) vor să-și crească producția la aproximativ 5 milioane de barili pe zi până în 2027. În prezent, conform regulilor OPEC, nivelul este de aproximativ 3,5 milioane de barili pe zi.”

E o lovitură serioasă pentru OPEC, organizație al cărei obiectiv era de a controla prețul petrolului pe piețele internaționale prin stabilirea unor cote de producție pentru membri.

Jon Gambrell, The Associated Press: „Qatar, un alt stat arab din Golf, s-a retras din OPEC în urmă cu câțiva ani. De asemenea, (organizația) se confruntă cu o provocare majoră din partea Statelor Unite, care produc acum peste 13 milioane de barili de țiței pe zi. Această producție depășește chiar și nivelul Arabiei Saudite, principalul actor din cadrul OPEC.”

Odată cu retragerea, Emiratele Arabe Unite asigură că vor rămâne un jucător responsabil. În spate sunt, însă, multe alte supărări.

Jon Gambrell, The Associated Press: „(Decizia) vine și pe fondul tensiunilor cu Arabia Saudită, generate de dezacorduri politice, în special în privința războiului din Yemen, dar și de divergențe economice. Asta, în condițiile în care Riadul încearcă să atragă o parte din investițiile străine directe care au transformat Dubaiul într-un centru preferat pentru afacerile internaționale.”

Înainte ca Emiratele să se retragă din OPEC, organizația controla aproape 80% din rezervele de petrol ale planetei și 36% din producția globală.