El a făcut referire în mod evident la consecinţele atacurilor israeliano-americane din iunie 2025 împotriva instalaţiilor programului nuclear iranian.

„Statele Unite vor colabora strâns cu Iranul, despre care am constatat că a trecut printr-o schimbare de regim care se va dovedi extrem de productivă! Nu va mai avea loc niciun proces de îmbogăţire a uraniului, iar Statele Unite, în colaborare cu Iranul, vor dezgropa şi vor elimina tot „praful” nuclear îngropat la adâncime (cu ajutorul bombardierelor B-2)”, a anunţat Donald Trump, miercuri, într-o postare pe Truth Social, la câteva ore după ce părţile au acceptat un armistiţiu de două săptămâni timp în care vor desfăşura negocieri în vederea încheierii unui acord.

Supravegherea strictă a uraniului îmbogățit

Trump a reamintit că uraniul îmbogăţit al Iranului „se află - şi s-a aflat - sub o supraveghere satelitară extrem de riguroasă”, făcând referire la Forţa Spaţială a SUA şi la supravegherea din satelit pe care o menţionase şi în alte ocazii. „Nimic nu a fost atins de la data atacului”, a dat asigurări Trump.

Preşedintele declarase cu altă ocazie că „nu-i pasă” de stocurile regimului atunci când a fost întrebat despre acest lucru, argumentând că acestea pot fi monitorizate prin satelit.

Marţi, Trump a spus că problema stocurilor de uraniu îmbogăţit ale Iranului va fi „rezolvată perfect” în cadrul acordului. „Altfel nu aş fi acceptat” armistiţiul, a punctat el.

În plus, Donald Trump a ameninţat miercuri, într-un alt mesaj pe Truth Social, că va aplica taxe vamale de 50% tuturor ţărilor care vor furniza arme Iranului, „fără excepţie sau scutire”.

„O ţară care furnizează arme militare Iranului va fi supusă imediat unei taxe vamale de 50% aplicabile tuturor mărfurilor vândute Statelor Unite ale Americii, cu efect imediat. Nu vor exista excepţii sau scutiri!”, a scris Donald Trump.

Cine înarmează Iranul

Între 2021 şi 2025, toate armele importate de Iran au provenit din Rusia, conform datelor înregistrate de SIPRI.

Pe de altă parte, el a menţionat că va negocia cu Iranul inclusiv reducerea tarifelor şi a sancţiunilor.

„Multe dintre cele 15 puncte au fost deja convenite”, a spus Trump, referindu-se la condiţiile puse SUA Iranului pentru încheierea unui acord de pace definitiv.

Iranul, la rândul său, a transmis părţii americane o listă cu 10 condiţii proprii.