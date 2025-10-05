Trump trimite 300 de membri ai Gărzii Naționale la Chicago, după ce a blocat fonduri pentru oraș

Membri ai Gărzii Naționale vor fi trimiși la Chicago, într-un moment în care un judecător federal a blocat un ordin similar pentru Portland, două oraşe democrate vizate de preşedintele american, relatează AFP.

„Preşedintele Trump a autorizat ca 300 de membri ai Gărzii Naţionale să protejeze agenţii şi bunurile federale" în Chicago, a declarat purtătoarea sa de cuvânt Abigail Jackson.

Anunţul a fost aspru criticat de senatorul democrat din Illinois, Dick Durbin, care l-a numit complet nejustificat şi a spus că „preşedintele nu încearcă să combată criminalitatea, ci să răspândească frica".

Donald Trump a făcut din lupta contra imigraţiei clandestine o prioritate absolută, evocând o „invadare" a SUA de către „criminali veniţi din străinătate" şi comunicând mult asupra expulzărilor, ICE (poliţia imigraţiei) fiind unul dintre instrumentele principale în acest sens.

Totodată, sâmbătă, administraţia lui Donald Trump a îngheţat vineri 2,1 miliarde de dolari din fondurile destinate transportului public din Chicago, privând astfel un alt oraş democrat de finanţare.

Măsura vine în contextul în care o propunere de a pune capăt blocajului guvernamental (shutdown) a eşuat din nou în Senat, relatează Reuters.Administraţia a îngheţat acum cel puţin 28 de miliarde de dolari din finanţarea pentru oraşele şi statele democrate, intensificând campania lui Trump de a folosi puterea extraordinară a guvernului SUA pentru a pedepsi rivalii politici.

