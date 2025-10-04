Trump aruncă o umbră asupra premiilor Nobel. Academia Suedeză avertizează că libertatea academică este în pericol

Una dintre instituțiile care acordă premiile Nobel a avertizat că libertatea academică este amenințată în SUA și în alte țări, interferența politică riscând să aibă efecte negative pe termen lung.

Donald Trump a introdus sau a propus, în al doilea său mandat, o serie de măsuri despre care criticii spun că vor afecta educația și cercetarea științifică, scrie The Guardian.

Ylva Engstrom, vicepreședinta Academiei Regale Suedeze de Științe, instituția care acordă premiile pentru chimie, fizică și economie, a declarat că schimbările propuse de administrația Trump sunt imprudente.

„Cred că atât pe termen scurt, cât și pe termen lung, pot avea efecte devastatoare”, a spus ea pentru Reuters într-un interviu. „Libertatea academică... este unul dintre pilonii sistemului democratic.”

Administrația Trump respinge acuzațiile privind restrângerea libertății academice, susținând că măsurile propuse vor reduce risipa și vor promova inovația științifică în SUA.

Engstrom, care este și membră a consiliului Federației Europene a Academiilor de Științe și Științe Umaniste, nu face parte din niciunul dintre cele trei comitete care vor decide premiile Nobel pentru chimie, fizică sau economie.

Premiile Nobel, considerate de mulți cele mai prestigioase distincții științifice din lume, vor fi anunțate săptămâna viitoare, începând cu premiul pentru medicină sau fiziologie, luni, și încheindu-se o săptămână mai târziu cu cel pentru economie.

Distincțiile, create de inventatorul suedez Alfred Nobel, sunt acordate pentru realizări excepționale în fizică, chimie, literatură, pace și economie și sunt însoțite de un premiu în valoare de 11 milioane de coroane suedeze (aprox. 1,2 milioane de dolari).

Trump a declarat de mai multe ori că merită Premiul Nobel pentru Pace, deși experții spun că șansele sale sunt extrem de mici.

Președintele SUA a propus reducerea drastică a bugetului pentru National Institutes of Health, cel mai mare finanțator din lume al cercetării biomedicale, și dorește desființarea Departamentului Educației, în încercarea de a diminua rolul guvernului federal în educație în favoarea unui control mai mare al statelor.

Administrația sa a mai precizat că va acorda prioritate finanțării programelor care promovează o „educație patriotică” și a cerut universităților să limiteze la 15% numărul studenților străini înscriși la ciclul de licență.

„Pentru cercetare, va fi o scădere majoră în ceea ce pot face oamenii de știință americani, ce li se permite să facă, ce pot publica și pentru ce pot obține finanțare. Acest lucru va avea efecte majore”, a avertizat Engstrom, care este și președinta comitetului de politici de cercetare din cadrul Academiei Regale Suedeze de Științe.

