Un nou ultimatum dat de Donald Trump pentru pace în Orientul Mijlociu: „Se va dezlănțui iadul”. Cine este vizat

Președintele SUA, Donald Trump, a stabilit duminică ca termen limită pentru ca Hamas să accepte un acord pentru încetarea războiului din Gaza, avertizând că „se va dezlănțui iadul” asupra grupării dacă aceasta nu acceptă termenii acordului.

Într-o postare pe rețeaua sa Truth Social, Trump a spus: „Trebuie să se ajungă la un acord cu Hamas până duminică seara la ora 18:00, ora Washingtonului. Toate țările au semnat! Dacă acest acord de ULTIMĂ ȘANSĂ nu va fi încheiat, Hamas va avea de înfruntat un IAD cum nimeni nu a mai văzut până acum. ÎNTR-UN FEL SAU ÎN ALTUL, VA FI PACE ÎN ORIENTUL MIJLOCIU.”

Președintele și prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu au prezentat luni la Casa Albă propunerea în 20 de puncte, dar Hamas a declarat că are nevoie de timp pentru a analiza detaliile și a se consulta cu alte facțiuni palestiniene.

Israelul a acceptat termenii, care includ încetarea imediată a focului, eliberarea tuturor ostaticilor, dezarmarea Hamas, garanția că nimeni nu va fi forțat să părăsească Gaza și un „comitet de pace” de guvernare, din care face parte și fostul premier britanic Tony Blair, notează Sky News.

Conform acordului, Israelul ar înceta ofensiva și s-ar retrage din mare parte a teritoriului, ar elibera sute de prizonieri palestinieni și ar permite intrarea ajutoarelor umanitare și eventuala reconstrucție.

Cu toate acestea, un lider al Hamas, Mahmoud Mardawi, a fost citat în mass-media din Orientul Mijlociu spunând că grupul nu va accepta un acord care nu include „autodeterminarea poporului palestinian”.

Un oficial Hamas a declarat pentru Reuters că „discuțiile intense” privind acordul propus sunt „în curs”. Acesta a afirmat că Hamas a purtat discuții cu mediatorii arabi, Turcia și facțiunile palestiniene pentru a contura „răspunsul palestinian”.

Domnul Trump s-a străduit să pună capăt conflictului, care a început când Hamas a atacat Israelul la 7 octombrie 2023. Ultima sa postare pe rețelele de socializare este o altă încercare de a crește presiunea asupra Hamas.

El a scris în postarea sa: „Ca răzbunare pentru atacul din 7 octombrie asupra civilizației, peste 25.000 de „soldați” Hamas au fost deja uciși. Ceilalți sunt înconjurați și BLOCAȚI MILITAR, așteptând doar ca eu să dau ordinul „START” pentru ca viețile lor să fie rapid curmate.

Cât despre restul, știm unde și cine sunteți și veți fi vânați și uciși.”

Se crede că Hamas mai deține încă 48 de ostatici, dintre care aproximativ 20 sunt considerați în viață.

Experții au stabilit că orașul Gaza a intrat în foamete cu puțin timp înainte ca Israelul să lanseze o ofensivă majoră cu scopul de a-l ocupa.

Se estimează că aproximativ 400.000 de persoane au fugit din oraș în ultimele săptămâni, dar alte sute de mii au rămas în urmă.

Trump și Premiul Nobel pentru Pace, între ambiții și critici

Donald Trump a fost nominalizat de mai multe ori pentru Premiul Nobel pentru Pace, inclusiv pentru rolul său în acordurile Abraham între Israel și mai multe state arabe.

Cu toate acestea, experții consideră că șansele sale de a câștiga în 2025 sunt extrem de reduse, citând preferința comitetului Nobel pentru eforturi diplomatice durabile și activități multilateralizate, nu declarații exuberante sau acțiuni unilaterale.

Într-o intervenție publică, Trump a declarat că ar fi o „insultă” la adresa Statelor Unite dacă nu primește premiul, susținând că blocajele din comitetul Nobel sau ignorarea meritelor sale ar semnala un tratament nedrept.

Însă comitetul Nobel a transmis că nu va ceda presiunilor politice și că selecția laureaților se face pe criterii interne, fără a fi influențată de campanii publice.

Criticii și comentatorii au atras atenția că retorica lui Trump — axată pe forță militară, politici polemice și atacuri la instituții — ar putea deraia de la valorile pe care premiul Nobel le simbolizează. În plus, recente decizii ale administrației sale au stârnit îngrijorări despre restrângerea libertății academice și finanțarea cercetării, ceea ce a atras avertismente de la Academia Regală Suedeză a științelor.

