Trump spune că a discutat cu liderii europeni despre Ucraina în „termeni destul de duri”. Ce urmează

Președintele Donald Trump a declarat miercuri reporterilor de la Casa Albă că a discutat cu liderii europeni despre Ucraina în „termeni destul de duri”, în timpul unei convorbiri telefonice avute miercuri, relatează CNN.

„Am discutat cu liderii Franței, Germaniei și Regatului Unit, toți lideri foarte buni, prieteni foarte buni ai mei. Am discutat despre Ucraina în termeni destul de duri. Vom vedea ce se va întâmpla. Așteptăm răspunsuri înainte de a merge mai departe”, a spus președintele american.

Trump a sugerat, de asemenea, că liderii europeni au solicitat Statelor Unite să participe la o reuniune, în weekend, în Europa.

„Ei ar dori să participăm la o întâlnire în Europa în weekend. Și vom lua o decizie, în funcție de ceea ce vor decide ei”, a spus președintele american. „Vom vedea”, a adăugat el. „Nu vrem să ne pierdem timpul”, a punctat Trump.

Întrebat dacă la acea întâlnire va participa și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, președintele a spus că întâlnirea va fi „cu Zelenski și noi”.

Ucraina a transmis SUA răspunsul la planul de pace al lui Trump

Potrivit Axios, Ucraina a transmis miercuri administrației Trump răspunsul său, punct cu punct, la ultima versiune a planului de pace al SUA, au declarat oficiali ucraineni și americani.

Zelenski se confruntă cu o presiune crescândă din partea SUA pentru a accepta rapid planul de pace în 20 de puncte al lui Trump, care include pierderi teritoriale majore și alte concesii.

Președintele Trump declarase că așteaptă răspunsul Ucrainei, adăugând: „Unii spun că (un acord) este mai aproape ca niciodată”.

Potrivit surselor Axios, consilierul pentru securitate națională și negociatorul-șef al lui Zelenski, Rustem Umerov, a transmis răspunsul Ucrainei lui Jared Kushner, consilierul și ginerele lui Trump.

Un oficial ucrainean a declarat că răspunsul include comentarii și amendamente propuse „pentru a face totul fezabil”. Răspunsul ucrainean propune idei noi pentru soluționarea punctelor sensibile, cum ar fi teritoriul și centrala nucleară de la Zaporojie, potrivit oficialului ucrainean.

Ucrainenii au trimis răspunsul lor către SUA după câteva zile de consultări cu aliații europeni, în principal cu E3 (Franța, Germania și Marea Britanie).

Trump a purtat miercuri o convorbire telefonică cu liderii E3, pe fondul tensiunilor legate de planul de pace.

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că apelul a durat 40 de minute și s-a concentrat pe promovarea eforturilor diplomatice pentru a pune capăt războiului din Ucraina.

„Cei patru șefi de stat și de guvern au discutat despre stadiul negocierilor pentru încetarea focului în Ucraina. Lucrul intens la planul de pace va continua în zilele următoare. Ei au convenit că acesta este un moment crucial pentru Ucraina și pentru securitatea comună în zona euro-atlantică”, a declarat biroul cancelarului german într-un comunicat.

Trump i-a criticat dur pe liderii europeni într-un interviu acordat Politico, publicat marți. El i-a numit „slabi” și și-a apărat noua strategie de securitate națională, care solicită SUA să „cultive rezistența față de traiectoria actuală a Europei”.

Discuții SUA-Ucraina

Un oficial ucrainean a declarat că joi este prevăzută o întâlnire virtuală între înalți oficiali militari din SUA și Ucraina pentru a continua discuțiile despre anumite părți ale planului de pace al SUA.

Zelenski și echipa sa au avut miercuri o întâlnire virtuală cu o echipă americană condusă de secretarul Trezoreriei, Scott Bessent. Întâlnirea s-a concentrat pe propunerile SUA pentru reconstrucția postbelică și dezvoltarea economică a Ucrainei, ca parte a planului de pace al lui Trump.

La întâlnire au participat și consilierul și ginerele lui Trump, Jared Kushner, împreună cu Steve Mnuchin, investitor și fost secretar al Trezoreriei, și Larry Fink, CEO-ul BlackRock.

Zelenski a scris pe X că a informat partea americană cu privire la poziția sa referitoare la ultima versiune a planului de pace al lui Trump. „Securitatea generală este cea care va determina securitatea economică și va sta la baza unui mediu de afaceri sigur”, a afirmat el.

