Zelenski finalizează noua propunere de pace în 20 de puncte pentru Ucraina: „Săptămâna aceasta ar putea aduce vești noi”

10-12-2025 | 21:42
Volodimir Zelenski
Getty

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că finalizează o propunere de pace în 20 de puncte în ceea ce privește acordul pace din Ucraina.

Alexandru Toader

Așadar, Volodimir Zelenski a declarat că finalizează o propunere de pace revizuită pe care o va prezenta în curând Statelor Unite, sugerând un potențial progres pe măsură ce președintele Trump intensifică presiunea asupra Kievului pentru a accepta un acord de pace cu Moscova.

Zelenski a declarat că va discuta astăzi cu administrația Trump despre reconstrucția postbelică a Ucrainei și dezvoltarea economică.

Liderul ucrainean a afirmat că ultimul document în 20 de puncte „ar putea defini parametrii pentru încheierea războiului”, adăugând că se așteaptă să transmită documentul Statelor Unite în „viitorul apropiat”.

„Săptămâna aceasta ar putea aduce vești pentru noi toți – și pentru încetarea vărsării de sânge”, a postat Zelenski pe platforma socială X.

mig 29 polonia
Statul NATO care e gata să cedeze Ucrainei avioane de luptă în schimbul unei tehnologii pe care doar Kievul o deține

Cu toate acestea, Trump și-a concentrat ultima campanie de presiune asupra lui Zelenski, care și-a dublat refuzul de a ceda teritoriul ucrainean ca parte a unui acord. Zelenski s-a întâlnit cu liderii europeni în ultimele zile pentru a modifica o propunere redactată de emisarii de rang înalt ai lui Trump după întâlnirea cu Putin la Moscova, notează publicația americană The Hill.

Liderii europeni s-au îngrijorat în privat că SUA ar „trăda” Ucraina în negocierile de pace, potrivit conversațiilor divulgate de publicația germană Spiegel.

Zelenski a declarat că va discuta joi cu „Coaliția celor dispuși”, numele grupului informal format din țări europene și alte națiuni care susțin Ucraina.

„Lucrăm foarte productiv pentru a garanta securitatea viitoare și pentru a preveni repetarea agresiunii ruse”, a spus el.

Trump, într-un interviu acordat Politico și publicat marți, l-a acuzat pe Zelenski că nu a citit cea mai recentă propunere a SUA pentru încheierea războiului și l-a criticat pe președintele ucrainean pentru că prelungește războiul pentru a rămâne la putere.

Ucraina se află sub lege marțială, ceea ce împiedică organizarea alegerilor. Dar Zelenski a apărat și provocările organizării alegerilor în mijlocul războiului: spunând că adunarea alegătorilor ar reprezenta o țintă pentru Rusia, că voturile refugiaților ucraineni și ale celor care trăiesc în teritoriile ocupate nu ar putea fi luate în considerare, că mulți militari mobilizați nu ar putea vota și că resursele pentru campanie ar fi limitate.

Sursa: The Hill

