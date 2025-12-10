Sfatul „gratis” dat de Donald Trump Europei: „Să aibă mare grijă”. Kremlinul a sărit imediat cu laude la adresa liderului SUA

„Ucraina este pregătită, să organizeze alegeri, imediat ce vor înceta bombardamentele rusești, iar ideea că mă agăț de putere, este absurdă”, a transmis Zelenski, după ce Trump l-a acuzat că profită de război ca să amâne organizarea unui nou scrutin.

Mai mulți aliați europeni și-au dat din nou întâlnire, luni, în capitala Germaniei, ca să decidă cum pot sprijini Kievul. Casa Albă presează Ucraina să accepte un plan de pace mutilant.

După noianul de critici lansate împotriva europenilor în interviul acordat revistei Politico, liderul de la Casa Albă și-a reluat tezele și într-un discurs rostit azi-noapte în Pennsylvania.

Donald Trump: „Europei i se întâmplă foarte multe lucruri rele. Politicile lor de migrație sunt dezastruoase. Distrug frumoasa noastră Europă. Eu iubesc Europa, dar ei (liderii europeni) o distrug și ar face bine să ia măsuri. Le dau un sfat gratis: să aibă mare grijă pentru că imigrația și energiile verzi vor distruge Europa”.

Europenii sunt deja obișnuiți cu retorica și toanele președintelui american, însă îi îngrijorează felul în care declarațiile lui subminează poziția Ucrainei în negocierile de pace.

Reporter: Ce țară se află în prezent într-o poziție mai puternică de negociere?

Trump: Nu încape nicio îndoială în această privință. Este vorba de Rusia. Este o țară mult mai mare.

Reporter: Credeți că Ucraina a pierdut deja războiul?

Trump: Păi au pierdut teritoriu cu mult înainte să revin eu la Casa Albă. Au pierdut mult teritoriu. Clar nu poți considera asta o victorie.

Lesne de înțeles, la Moscova declarațiile lui Trump sunt apreciate.

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului: „Este un interviu semnificativ și în mare consonează cu felul în care înțelegem noi subiecte precum relația Ucraina – NATO, ori chestiunea teritoriilor pe care le-a pierdut Ucraina. Președintele Trump înțelege cauzele profunde ale acestui conflict”.

Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe: „Președintele Trump este singurul occidental care, imediat după întoarcerea la Casa Albă, a început să înțeleagă motivele care au făcut războiul din Ucraina inevitabil. Iar propunerile aduse de Steve Witkoff, și discutate în detaliu cu președintele Federației Ruse, menționează clar necesitatea de a proteja în Ucraina, ori în ce mai rămâne din Ucraina, drepturile minorităților naționale și libertățile religioase”.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Planul de pace nu a venit de la SUA. Ideea a pornit de la Rusia, care vrea să renunțăm la teritoriile noastre”.

Și congresmenii americani sunt îngrijorați.

Adam Smith, congresman democrat: „Noua strategie de securitate națională, care nici măcar nu menționează Rusia drept amenințare, reflectă o neînțelegere fundamentală asupra a ceea ce se întâmplă în Europa. Când o țară suverană și democratică precum Ucraina este invadată și atacată de un regim autocrat, represiv, trebuie să fii în stare să spui limpede că ești de partea Ucrainei, nu a Rusiei!”

„Europa trebuie să-și accelereze reînarmarea ca răspuns la schimbarea drastică a doctrinei militare americane. Trăim într-o lume de carnivori, iar Europa va fi respectată doar dacă știe cum să se facă respectată”, a declarat și ministrul forțelor armate franceze.

În același controversat interviu, Donald Trump l-a acuzat pe Volodimir Zelenski că profită de război ca să se agațe de putere.

Trump: „Cred că este un moment important pentru a organiza alegeri. (Ucrainenii) se folosesc de război pentru a nu organiza alegeri, dar cred că poporul ucrainean ar trebui să aibă (dreptul să facă) această alegere”.

Volodimir Zelenski: „Sunt gata pentru alegeri și o spun public. Îndemn SUA să ne ajute, împreună cu europenii, cu securitatea pentru organizarea alegerilor. Ucraina va organiza alegeri în 60–90 de zile după intrarea în vigoare a unui armistițiu”.

William Taylor, fost ambasador SUA în Ucraina: „Nu poți avea bombe care cad asupra secțiilor de vot. Nu poți organiza alegeri în timp ce soldații luptă pe front”.

Mandatul prezidențial de cinci ani al lui Zelenski s-a încheiat anul acesta în mai, dar alegerile au fost amânate din cauza legii marțiale impuse de când a început războiul.

