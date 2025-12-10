Premierul Irlandei confirmă că dronele nu au periclitat avionul lui Zelenski. Incidentul rămâne îngrijorător

10-12-2025 | 20:28
zelenski
Getty

Dronele semnalate în apropiere de Dublin la scurt timp după sosirea preşedintelui ucrainean Zelenski săptămâna trecută nu au fost o ameninţare pentru avionul său, dar incidentul este foarte îngrijorător, a afirmat miercuri premierul Irlandei.

autor
Sabrina Saghin

Un mic număr de drone neidentificate au fost observate în vecinătatea unui vas al forţelor navale irlandeze ce patrula în largul coastei, în dreptul oraşului Dublin, în seara sosirii lui Zelenski într-o vizită de stat, a spus premierul Micheal Martin în parlamentul irlandez.

„Dronele nu au fost o ameninţare pentru avionul preşedintelui Zelenski - acest lucru trebuie să fie clar - pentru că avionul aterizase în siguranţă cu ceva timp înainte de acest incident'', a explicat Martin.

Premierul avertizează asupra amenințărilor hibride

„Circumstanţele sugerează că aceasta face parte din campania hibridă de inspiraţie rusească împotriva Uniunii Europene şi intereselor ucrainene'', a adăugat şeful guvernului de la Dublin.

Un purtător de cuvânt al ambasadei ruse la Dublin a afirmat că sugestia că Moscova a fost implicată este neîntemeiată şi că politicieni europeni promovează un „mit” referitor la ameninţarea pe care Rusia o reprezintă pentru Europa.

În ultimele luni, zboruri de drone, a căror origine este necunoscută, au perturbat operaţiunile din spaţiul aerian al mai multor ţări europene.

Aflat marţi în vizită la Dublin, preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, a descris incidentul de săptămâna trecută ca fiind „încă un exemplu al atacurilor hibride din partea Rusiei''.

Irlanda va investi în tehnologii anti-drone

Irlanda, ţară neutră din punct de vedere militar, are unul din cele mai reduse niveluri de cheltuieli pentru apărare din Europa, dar a promis să majoreze aceste cheltuieli, iar premierul Micheal Martin a dezvăluit că ţara sa intenţionează să investească în tehnologiile anti-drone.

„Este foarte clar că există o ameninţare de securitate pentru Irlanda'', a spus Martin.

Guvernul este „deplin încrezător” că poate proteja liderii europeni ce urmează să participe la un summit în timpul preşedinţiei irlandeze a Consiliului Uniunii Europene, funcţie ce va fi asigurată în a doua jumătate a anului viitor, a ţinut să sublinieze marţi şeful guvernului de la Dublin. 

Sursa: Agerpres

