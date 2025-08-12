Reacție de la Casa Albă, întrebată dacă Trump este pregătit să părăsească summitul în cazul în care Putin nu este serios

Purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt a fost întrebată despre detalii legate de o convorbire telefonică între Donald Trump și Volodimir Zelenski.

„Nu vreau să dezvălui conversațiile private”, a spus ea, răspunzând întrebărilor jurnaliștilor la o conferință de presă.

„Președintele are un respect profund pentru toate părțile implicate în acest conflict și care încearcă să pună capăt acestuia.”

Întrebată cum va măsura Trump succesul întâlnirii de vineri – și dacă este pregătit să plece dacă Putin nu este serios – Leavitt a răspuns: „Nu voi specula pe marginea unor scenarii ipotetice.”

Casa Albă apără absența lui Zelenski de la summitul din Alaska

În debutul sesiunii de întrebări, Karoline Leavitt a fost întrebată de ce Volodimir Zelenski nu a fost invitat la discuțiile dintre Donald Trump și Vladimir Putin.

„Această întâlnire a avut loc pentru că președintele Rusiei i-a cerut președintelui Statelor Unite să se întâlnească, prin intermediul trimisului său special, Steve Witkoff”, a spus ea.

”Președintele este de acord cu această întâlnire la solicitarea președintelui Putin.”

Leavitt a adăugat că obiectivul reuniunii este ca Trump și Putin să plece „cu o mai bună înțelegere a modului în care putem pune capăt acestui război”.

„Această administrație a folosit cu adevărat toate pârghiile și a luat toate măsurile pentru a obține pacea printr-o soluție diplomatică”, a subliniat ea.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













