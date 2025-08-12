Rusia: Ucraina ar intenționa să organizeze o „provocare” cu victime civile pentru a perturba întâlnirea Putin-Trump

Stiri externe
12-08-2025 | 22:37
fake news rusia
Shutterstock

Ministerul rus al Apărării a declarat că Ucraina pregătește o „provocare” pentru a perturba negocierile dintre președinții SUA și Rusia, Donald Trump și Vladimir Putin, scrie publicația independentă Meduza

autor
Vlad Dobrea

Pentru a oferi suport informațional pentru „provocarea” din orașul Chuguev din regiunea Harkov, Serviciul de Securitate al Ucrainei ar fi adus jurnaliști străini „sub pretextul pregătirii unei serii de reportaje despre locuitorii orașului din zona frontului”, arată sursa citată.

Imediat înainte de summitul de vineri, Forțele Armate Ucrainene au planificat un atac provocator cu drone și rachete asupra uneia dintre zonele rezidențiale dens populate sau asupra unui spital cu un număr mare de victime civile, atac care ar fi „înregistrat” imediat de jurnaliștii occidentali importați.

Potrivit Ministerului rus al Apărării, Ucraina intenționează să atribuie responsabilitatea pentru acest atac Rusiei pentru a crea un „fundal mediatic negativ” și „condiții pentru perturbarea” negocierilor.

Sursa citată nu a furnizat nicio dovadă care să-și susțină afirmația și nici nu a menționat sursele informațiilor.

Citește și
parcare Bulgaria
Peste 90% dintre cei care parchează ilegal în zonele protejate din Bulgaria sunt turişti români. Câte amenzi au fost date

Putin și Trump vor avea discuții la Anchorage, Alaska, pe 15 august.

Sursa: Meduza

Etichete: Rusia, Ucraina, sabotaj, razboi in ucriana,

Dată publicare: 12-08-2025 22:28

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Experții în pietre prețioase au dat verdictul! Cât valorează inelul cu care Cristiano Ronaldo a cerut-o de soție pe Georgina
GALERIE FOTO Experții în pietre prețioase au dat verdictul! Cât valorează inelul cu care Cristiano Ronaldo a cerut-o de soție pe Georgina
Citește și...
Peste 90% dintre cei care parchează ilegal în zonele protejate din Bulgaria sunt turişti români. Câte amenzi au fost date
Stiri externe
Peste 90% dintre cei care parchează ilegal în zonele protejate din Bulgaria sunt turişti români. Câte amenzi au fost date

Peste 150 de amenzi au fost date săptămâna trecută pe litoralul de nord al Mării Negre, în cadrul unor controale de două zile cerute de ministrul bulgar al Mediului, Manol Genov, pentru parcări ilegale, transmite agenția BGNES, citată de Novinite.

Mucegai, dăunători și infiltrații prin tavan. Polițiștii germani spun că lucrează în condiții „stânjenitoare”
Stiri externe
Mucegai, dăunători și infiltrații prin tavan. Polițiștii germani spun că lucrează în condiții „stânjenitoare”

Cel mai mare sindicat al polițiștilor din Germania a reclamat starea deplorabilă a sute de secții de poliție din țară și a unei flote de vehicule învechite.

Poliția londoneză a confiscat 72 de mașini de lux după ce a primit plângeri de la locuitori. FOTO
Stiri externe
Poliția londoneză a confiscat 72 de mașini de lux după ce a primit plângeri de la locuitori. FOTO

Poliția londoneză a confiscat supermașini în valoare de peste 6 milioane de lire sterline în cadrul unei acțiuni de combatere a comportamentului agresiv pe drumurile publice.

Recomandări
După discuțiile aprinse, proiectul de lege privind pensiile private a fost amânat de Coaliție. Când ar urma să fie dezbătut
Stiri actuale
După discuțiile aprinse, proiectul de lege privind pensiile private a fost amânat de Coaliție. Când ar urma să fie dezbătut

Proiectul legii pensiilor din Pilonul II, la care contribuie aproape nouă milioane de români, a fost amânat pentru a fi dezbătut în sesiunea parlamentară din toamnă.

Scumpiri record după ridicarea plafonului la curent, înainte de majorarea TVA. „Plătim facturile și mâncăm de ce rămâne”
Stiri Economice
Scumpiri record după ridicarea plafonului la curent, înainte de majorarea TVA. „Plătim facturile și mâncăm de ce rămâne”

Institutul Național de Statistică anunță scumpiri record. În iulie, inflația a urcat la 7,8%, după ce piața de electricitate s-a liberalizat, iar facturile au urcat cu peste 60 de procente, în medie.

Isărescu, despre noua lege a Pilonului II: Văd o tulburare - „ne-au luat banii”. Să ne liniştim puțin, nu se confiscă nimic
Stiri Economice
Isărescu, despre noua lege a Pilonului II: Văd o tulburare - „ne-au luat banii”. Să ne liniştim puțin, nu se confiscă nimic

Autoritatea de Supraveghere Financiară trebuie să continue, chiar să amplifice, efortul de comunicare despre Pilonul II de pensii, inclusiv cu materiale scrise, consideră guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 12 August 2025

44:01

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12