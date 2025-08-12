Rusia: Ucraina ar intenționa să organizeze o „provocare” cu victime civile pentru a perturba întâlnirea Putin-Trump

Ministerul rus al Apărării a declarat că Ucraina pregătește o „provocare” pentru a perturba negocierile dintre președinții SUA și Rusia, Donald Trump și Vladimir Putin, scrie publicația independentă Meduza .

Pentru a oferi suport informațional pentru „provocarea” din orașul Chuguev din regiunea Harkov, Serviciul de Securitate al Ucrainei ar fi adus jurnaliști străini „sub pretextul pregătirii unei serii de reportaje despre locuitorii orașului din zona frontului”, arată sursa citată.

Imediat înainte de summitul de vineri, Forțele Armate Ucrainene au planificat un atac provocator cu drone și rachete asupra uneia dintre zonele rezidențiale dens populate sau asupra unui spital cu un număr mare de victime civile, atac care ar fi „înregistrat” imediat de jurnaliștii occidentali importați.

Potrivit Ministerului rus al Apărării, Ucraina intenționează să atribuie responsabilitatea pentru acest atac Rusiei pentru a crea un „fundal mediatic negativ” și „condiții pentru perturbarea” negocierilor.

Sursa citată nu a furnizat nicio dovadă care să-și susțină afirmația și nici nu a menționat sursele informațiilor.

Putin și Trump vor avea discuții la Anchorage, Alaska, pe 15 august.

