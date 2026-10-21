Asta după ce secretarul american de stat, Marco Rubio, a catalogat drept „scandaloase” și „revoltătoare" acuzațiile potrivit cărora ucrainenii își pierd viața pentru că Statele Unite refuză să transmită Kievului informații de alertă timpurie.

Totodată, președintele ucrainean s-a întâlnit în Norvegia cu trimisul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, pentru a relua discuțiile despre pace.

Secretarul de stat american, Marco Rubio, s-a arătat de-a dreptul revoltat că Washingtonul este acuzat de limitarea ajutorului informațional acordat Ucrainei.

Marco Rubio, secretarul de stat al SUA: „Președintele (Trump) a precizat foarte clar că nu a ordonat nicio astfel de modificare, așa că nimic nu s-a schimbat. Absolut nimic. Cred că, în esență, președintele (Trump) este frustrat deoarece, în primul rând, nu îi place să fie învinuit pentru lucruri care nu sunt adevărate, inclusiv pentru acuzațiile potrivit cărora ar fi ordonat cumva întreruperea schimbului de informații. Nu este adevărat”.

Însă, lucrurile par să se fi calmat ulterior.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Am avut o conversație cu secretarul de stat Marco Rubio, am vorbit despre probleme sensibile precum conexiunea la sateliții Starlink, despre interceptoare, care sunt foarte importante, despre schimbul de informații. Suntem recunoscători că acest schimb funcționează și mă refer aici la avertizarea timpurie. Ceea ce este foarte important pentru poporul nostru, pentru copii, adulți, civili, deoarece putem ști din timp când vine o rachetă balistică spre noi. Așadar, suntem recunoscători părții americane, acest aspect funcționează. Este minunat”.

Înre timp, potrivit premierului norvegian, Volodimir Zelenski a solicitat țării sale, dar și Finlandei vecine să organizeze, la Oslo, o întâlnire cu reprezentanții Statelor Unite și ai aliaților europeni - Franța, Germania, Polonia și Marea Britanie - "într-un moment critic pentru Ucraina".

Liderul de la Kiev a avut o discuție scurtă cu Steve Witkoff, înainte ca emisarul lui Donald Trump să plece spre Rusia. Cei doi au vorbit despre parametrii unui potențial acord de pace. Zelenski a amintit din nou că Ucraina trebuie să fie direct prezentă la masa negocierilor în cazul oricărei întâlniri care îi vizează viitorul.

Donald Trump, președintele SUA: „Rusia este o mașinărie uriașă. Și continuă să înainteze și a ocupat deja o suprafață foarte mare de teritoriu. Ucraina trebuie să își dorească să ajungă la o înțelegere (cu Rusia), deoarece Statele Unite au cheltuit foarte mult până acum (cu acest război), Europa a cheltuit o grămadă. Și până și Europei i s-a acrit de toate astea. Am dat enorm de mult Ucrainei și nu am primit absolut nimic la schimb, în afară de tristețe, decese, pierderi financiare uriașe. Contribuabilii americani s-au săturat. Vrem ca Zelenski să ajungă la o înțelegere. Ar fi putut să o facă încă de acum doi ani, când am avut acea conversație în Biroul Oval. Am avut o discuție memorabilă atunci, cu JD (Vance), cu mine, cu alții, cu Zelenski. Ar fi putut încheia un acord bun atunci”.