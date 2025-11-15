Trump reduce taxele vamale la carne de vită, roşii, cafea şi banane, după creşteri de preţuri şi presiuni electorale

15-11-2025 | 08:33
donald trump
Preşedintele Donald Trump a semnat vineri un ordin executiv care reduce retroactiv taxele vamale la produse agricole precum carne de vită, roşii, cafea şi banane, cu efect din ziua de joi.

Mihai Niculescu

Contextul e marcat de creşteri semnificative ale preţurilor şi nemulţumiri în rândul alegătorilor.

Ordinul semnat de Trump exclude aceste bunuri de la tarifele comerciale „reciproce", care pornesc de la 10% şi pot ajunge până la 50%. Totuşi, măsura nu scuteşte complet produsele de tarife existente.

Roşiile mexicane rămân taxate cu 17%

De exemplu, roşiile din Mexic, un furnizor important pentru Statele Unite, vor continua să fie taxate cu 17%. Acest tarif a intrat în vigoare în iulie, după ce un acord comercial vechi de aproape trei decenii a expirat. Preţurile roşiilor au crescut aproape imediat după introducerea acestor tarife.

Cafeaua braziliană: tarife de 50%, preţuri cu 20% mai mari

Multe dintre produsele care nu vor mai fi supuse tarifelor „reciproce" au înregistrat unele dintre cele mai mari creşteri de preţ de când Trump a preluat funcţia, în parte din cauza tarifelor impuse de el şi a lipsei unei oferte interne suficiente.

Citește și
donald trump
Trump îi acuză pe democrați că reînnoiesc „farsa Epstein” pentru a-l discredita: Jeffrey e problema lor, nu a republicanilor

Brazilia, principalul furnizor de cafea pentru SUA, s-a confruntat cu tarife comerciale de 50% din august. Consumatorii au plătit cu aproape 20% mai mult pentru cafea în septembrie, comparativ cu anul precedent, potrivit datelor din Indicele Preţurilor de Consum.

Decizia, influenţată de presiuni electorale

Măsura vine după ce alegătorii şi-au exprimat frustrările legate de starea economiei în sondaje de la începutul acestei luni, votând pentru democraţi în alegerile intermediare din mai multe state.

Într-o prezentare prealabilă a ordinului executiv de vineri, secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat la începutul acestei săptămâni că măsurile vizează bunuri „pe care nu le producem aici, în Statele Unite", referindu-se la cafea şi banane.

Tot vineri, administraţia Trump şi guvernul elveţian au anunţat un nou cadru comercial care prevede reducerea tarifelor pentru bunurile din Elveţia la 15%, de la 39%, o rată care se număra printre cele mai ridicate dintre toate ţările cu care SUA are relaţii comerciale.

Dată publicare: 15-11-2025 08:26

