Statele Unite aprobă prima vânzare de arme către Taiwan de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă

Pentagonul a anunţat joi că Statele Unite au aprobat vânzarea către Taiwan de piese pentru avioane de luptă în valoare de 330 de milioane de dolari, marcând prima vânzare de acest gen de la preluarea mandatului de către preşedinte Trump.

"Vânzarea propusă va îmbunătăţi capacitatea Taiwanului de a face faţă ameninţărilor actuale şi viitoare prin menţinerea pregătirii operaţionale a flotei Taiwanului de avioane F-16, C-130 şi alte aeronave", a precizat Pentagonul într-un comunicat.

Washingtonul are legături diplomatice oficiale cu Beijingul, însă menţine legături neoficiale cu Taiwanul şi este cel mai important furnizor de arme al acestuia. Statele Unite sunt obligate prin lege să ofere Taiwanului mijloacele de a se apăra.

Ministerul taiwanez al Apărării a declarat într-un comunicat că se aşteaptă ca vânzările să înceapă în termen de o lună.

"Este prima dată când noua administraţie Trump a anunţat o vânzare de arme către Taiwan", a declarat ministerul, după ce Departamentul de Stat al SUA a aprobat vânzarea de arme.

"SUA continuă să ajute Taiwanul să îşi menţină capacităţile suficiente de autoapărare, pentru care ministerul îşi exprimă recunoştinţa", a adăugat acesta.

Furnizarea acestor piese va ajuta la consolidarea apărării aeriene, la întărirea rezistenţei defensive şi la sporirea capacităţii insulei de a răspunde incursiunilor Chinei în "zona gri", a declarat ministerul.

Taiwanul a solicitat "componente non-standard, piese de schimb şi accesorii, precum şi sprijin pentru repararea şi returnarea avioanelor F-16, C-130 şi a avioanelor de vânătoare IDF", potrivit unui comunicat emis de Agenţia de Cooperare pentru Securitate şi Apărare a SUA.

Armata Chinei desfăşoară cu regularitate misiuni în apele şi în spaţiul aerian din jurul Taiwanului, pe care guvernul de la Taipei le numeşte activităţi în "zona gri", menite să pună presiune asupra insulei.

Beijingul afirmă că insula face parte din teritoriul său şi a ameninţat că va folosi forţa pentru a o readuce sub controlul său.

Trump a declarat că preşedintele chinez Xi Jinping i-a spus că nu va invada Taiwanul atât cât timp liderul republican este în funcţie. Anunţul vânzării de arme către Taiwan are loc după ce Trump şi Xi s-au întâlnit la sfârşitul lunii trecute în Coreea de Sud pentru a încheia un acord comercial între cele două ţări.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













