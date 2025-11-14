Trump îi acuză pe democrați că reînnoiesc „farsa Epstein” pentru a-l discredita: Jeffrey e problema lor, nu a republicanilor

14-11-2025
donald trump
Preşedintele republican Donald Trump îşi acuză vineri opozanţii democraţi de ”promovarea din nou a farsei Epstein”, în contextul unei relansări a unor întrebări despre legăturile pe care le-a avut cu acest fost finanţist bogat, un infractor sexual.

Claudia Alionescu

Jeffrey "Epstein era un democrat. El e problema democraţilor, nu problema republicanilor”, scrie pe reţeaua sa de socializare Truth Social şeful statului american.

”Câţiva republicani slabi au căzut în ghearele (democraţilor) pentru că sunt nişte ramoliţi şi idioţi”, adaugă locatarul Casei Albe.

Jeffrey Epstein a afirmat că Donald Trump ”ştia despre fete”, într-un e-mail, în 2019, atribuit finanţistului mort în închisoare în acelaşi an, dezvăluit miercuri de către congresmeni democraţi,  relatează AFP.

”Trump a spus că voia ca să renunţ” la cardul de membru al clubului de golf de la Mar-a-Lago, reşedinţa în Florida a preşedintelui american, afirmă Jeffrey Epstein, care precizează că nu a fost niciodată membru.

”Bineînţeles, ştia despre fete, pentru că i-a cerut lui Ghislaine (Maxwell) să se oprească”, adăuga el.

Ghislaine Maxwell - complicea şi fosta parteneră a lui Jeffrey Epstein - ispăşeşte în prezent o pedeapsă de 20 de ani de închisoare, după ce a fost găsită vinovată de exploatare sexuală.

Finanţistul newyorkez a fost găsit mort în celula în care era încarcerat în 2019.

Autorităţile au anunţat atunci că s-a sinucis.

El urma să fie judecat cu privire la infracţiuni sexuale.

Preşedintele american a dezminţit mereu că era la curent cu comportamentul criminal al celui căruia i-a fost mult timp apropiat, înainte să se certe, în anii 2000.

El susţine că s-au certat în anii de dinainte ca scandalul să fie dezvăluit.

