Trump pozează în omul păcii în turneul său asiatic. Acordul de încetare a focului semnat de liderul SUA: „Este al optulea”

Stiri externe
27-10-2025 | 20:32
×
Codul embed a fost copiat

Președintele american a sosit în Japonia în a doua etapă a turneului său asiatic. Între timp, negociatorii americani și chinezi au raportat „progrese majore" în privința unui posibil acord comercial.

autor
Stirileprotv

Și astfel au redus tensiunile înaintea întâlnirii mult- așteptate, dintre Trump și liderul chinez, Xi Jinping, care va avea loc peste trei zile. Trump este gata, să își prelungească turneul, pentru a se întâlni, și cu liderul nord coreean Kim Jong Un dar nu se știe nimic despre o astfel de întrevedere.

În Japonia, unde a ajuns seara, președintele american a făcut prima vizită la palatul imperial, unde a fost primit de împăratul Naruhito. Și așteaptă cu nerăbdare să discute și cu noua șefă a guvernului nipon, Sanae Takaichi, supranumită doamna de fier a Japoniei.

Donald Trump: „Am auzit lucruri fenomenale despre ea”.

Dar momentul culminant al turneului asiatic va fi întrevederea de joi cu președintele chinez Xi Jinping, în Coreea de sud.

Citește și
vladimir putin
„Kremlinul este paranoic”. Putin se teme de o lovitură de stat, în timp ce Rusia dă semne de slăbiciune

Trump: Am mult respect pentru președintele Xi și cred că vom ajunge la un acord. Chiar am un sentiment foarte bun în privința asta.

Reporter: Plănuiți să semnați un acord final privind TikTok?

Trump: S-ar putea. S-ar putea. Va fi unul dintre lucrurile pe care le vom discuta.

Potrivit secretarului Trezoreriei americane, Scott Bessent, Statele Unite și China au convenit asupra unui posibil acord comercial.

Scott Bessent, Secretarul american al Trezoreriei: „Cred că avem cadrul necesar pentru ca cei doi lideri să aibă o întâlnire foarte productivă pentru ambele părți”.

Secretarul Trezoreriei a spus că acest cadru include un „acord final” privind operațiunile TikTok din SUA și o amânare a aplicării restricțiilor Chinei asupra mineralelor rare.

El a adăugat, de asemenea, că nu se așteaptă ca tariful de 100% asupra bunurilor chinezești, cu care amenință președintele Donald Trump, să intre în vigoare, în timp ce China va relua achizițiile semnificative de soia din SUA.

Li Chenggang, reprezentant al Chinei pentru comerț internațional în cadrul Ministerului Comerțului/viceministru al Comerțului: „Cele două părți au ajuns la un consens preliminar asupra acestor chestiuni, iar în continuare fiecare va parcurge propriile proceduri interne de aprobare”.

Ambele națiuni încearcă să evite o escaladare suplimentară a războiului comercial dintre cele mai mari două economii ale lumii.

Oricum Trump ține să își întărească imaginea de om al păcii, și în turneul său asiatic. În Malaezia, liderul american a semnat - în calitate de mediator - un tratat privind încetarea focului între Thailanda și Cambodgia, după un episod scurt de confruntări armate, în iulie.

Donald Trump: „După cum știți, acesta este al optulea război pe care administrația mea l-a oprit în doar opt luni. Avem o medie de un război oprit pe lună”.

În scurta escală la Kuala Lumpur, Trump a semnat mai multe acorduri comerciale, inclusiv unele privind minerale rare.

Sursa: Pro TV

Etichete: razboi, donald trump, acord, pace,

Dată publicare: 27-10-2025 20:32

Articol recomandat de sport.ro
Wanda Nara a pus ochii pe un fotbalist cu 13 ani mai tânăr: ”Scrie-mi dacă vrei”
Wanda Nara a pus ochii pe un fotbalist cu 13 ani mai tânăr: ”Scrie-mi dacă vrei”
Citește și...
Viktor Orban merge de urgență la Casa Albă, după ce Donald Trump a impus sancțiuni împotriva companiilor petroliere rusești
Stiri externe
Viktor Orban merge de urgență la Casa Albă, după ce Donald Trump a impus sancțiuni împotriva companiilor petroliere rusești

Viktor Orban se va întâlni săptămâna viitoare la Washington cu Donald Trump pentru a discuta, între altele, sancțiunile SUA împotriva companiilor petroliere rusești, a anunțat ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto.

„Kremlinul este paranoic”. Putin se teme de o lovitură de stat, în timp ce Rusia dă semne de slăbiciune
Stiri externe
„Kremlinul este paranoic”. Putin se teme de o lovitură de stat, în timp ce Rusia dă semne de slăbiciune

Kremlinul se află în alertă maximă pe măsură ce Rusia dă semne de slăbiciune. Vladimir Putin se teme de o eventuală lovitură de stat, în timp ce presiunea externă, inclusiv din partea lui Donald Trump, îl forțează să joace ultimele cărți.

”A făcut o greșeală”. Viktor Orban îl critică pentru prima dată pe Donald Trump
Stiri externe
”A făcut o greșeală”. Viktor Orban îl critică pentru prima dată pe Donald Trump

Prim-ministrul ungar Viktor Orban a declarat luni că preşedintele american Donald Trump a făcut o greşeală aprobând sancţiuni împotriva companiilor petroliere ruse şi că va călători în curând la Washington pentru a aborda această problemă.

Recomandări
Gaura din buget se îndreaptă spre un nou record, în timp ce Guvernul s-a împotmolit la tăierile de cheltuieli
Stiri Economice
Gaura din buget se îndreaptă spre un nou record, în timp ce Guvernul s-a împotmolit la tăierile de cheltuieli

Golul din buget a depășit pragul de 100 de miliarde de lei, în primele nouă luni ale acestui an, conform datelor de la Finanțe. Ne îndreptăm spre un deficit record la finele anului, când se vor adăuga 60 de miliarde de lei.

Facturile uriașe la energie plătite de români au ajuns în atenția UE. Măsurile propuse de Bruxelles
Stiri Economice
Facturile uriașe la energie plătite de români au ajuns în atenția UE. Măsurile propuse de Bruxelles

Plătim cea mai scumpă energie electrică din Uniunea Europeană, iar statul caută soluții să scadă facturile. Vestea a ajuns până la Bruxelles, iar comisarul european pentru energie și locuințe a venit la București pentru a ajuta la rezolvarea situației.

Investiție europeană de sute de mii de euro, ținută la mal în Giurgiu. Cum au blocat autoritățile turismul în zonă
Inspectorul PRO
Investiție europeană de sute de mii de euro, ținută la mal în Giurgiu. Cum au blocat autoritățile turismul în zonă

Pierdem anual zeci de milioane de euro, bani europeni, din cauza incompetenței autorităților. În Giurgiu, de pildă, la doar o oră și jumătate de București, Primăria ține la mal o ambarcațiune nouă, cu care ar putea organiza circuite turistice.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 27 Octombrie 2025

52:04

Alt Text!
La Măruță
27 Octombrie 2025

01:30:23

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
27 Octombrie 2025

01:44:37

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Competențe cu turbulențe

43:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28