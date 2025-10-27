Trump pozează în omul păcii în turneul său asiatic. Acordul de încetare a focului semnat de liderul SUA: „Este al optulea”

Președintele american a sosit în Japonia în a doua etapă a turneului său asiatic. Între timp, negociatorii americani și chinezi au raportat „progrese majore" în privința unui posibil acord comercial.

Și astfel au redus tensiunile înaintea întâlnirii mult- așteptate, dintre Trump și liderul chinez, Xi Jinping, care va avea loc peste trei zile. Trump este gata, să își prelungească turneul, pentru a se întâlni, și cu liderul nord coreean Kim Jong Un dar nu se știe nimic despre o astfel de întrevedere.

În Japonia, unde a ajuns seara, președintele american a făcut prima vizită la palatul imperial, unde a fost primit de împăratul Naruhito. Și așteaptă cu nerăbdare să discute și cu noua șefă a guvernului nipon, Sanae Takaichi, supranumită doamna de fier a Japoniei.

Donald Trump: „Am auzit lucruri fenomenale despre ea”.

Dar momentul culminant al turneului asiatic va fi întrevederea de joi cu președintele chinez Xi Jinping, în Coreea de sud.

Trump: Am mult respect pentru președintele Xi și cred că vom ajunge la un acord. Chiar am un sentiment foarte bun în privința asta.

Reporter: Plănuiți să semnați un acord final privind TikTok?

Trump: S-ar putea. S-ar putea. Va fi unul dintre lucrurile pe care le vom discuta.

Potrivit secretarului Trezoreriei americane, Scott Bessent, Statele Unite și China au convenit asupra unui posibil acord comercial.

Scott Bessent, Secretarul american al Trezoreriei: „Cred că avem cadrul necesar pentru ca cei doi lideri să aibă o întâlnire foarte productivă pentru ambele părți”.

Secretarul Trezoreriei a spus că acest cadru include un „acord final” privind operațiunile TikTok din SUA și o amânare a aplicării restricțiilor Chinei asupra mineralelor rare.

El a adăugat, de asemenea, că nu se așteaptă ca tariful de 100% asupra bunurilor chinezești, cu care amenință președintele Donald Trump, să intre în vigoare, în timp ce China va relua achizițiile semnificative de soia din SUA.

Li Chenggang, reprezentant al Chinei pentru comerț internațional în cadrul Ministerului Comerțului/viceministru al Comerțului: „Cele două părți au ajuns la un consens preliminar asupra acestor chestiuni, iar în continuare fiecare va parcurge propriile proceduri interne de aprobare”.

Ambele națiuni încearcă să evite o escaladare suplimentară a războiului comercial dintre cele mai mari două economii ale lumii.

Oricum Trump ține să își întărească imaginea de om al păcii, și în turneul său asiatic. În Malaezia, liderul american a semnat - în calitate de mediator - un tratat privind încetarea focului între Thailanda și Cambodgia, după un episod scurt de confruntări armate, în iulie.

Donald Trump: „După cum știți, acesta este al optulea război pe care administrația mea l-a oprit în doar opt luni. Avem o medie de un război oprit pe lună”.

În scurta escală la Kuala Lumpur, Trump a semnat mai multe acorduri comerciale, inclusiv unele privind minerale rare.

