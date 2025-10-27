Viktor Orban merge de urgență la Casa Albă, după ce Donald Trump a impus împotriva companiilor petroliere rusești

Stiri externe
27-10-2025 | 17:59
viktor orban donald trump
AFP

Viktor Orban se va întâlni săptămâna viitoare la Washington cu Donald Trump pentru a discuta, între altele, sancțiunile SUA împotriva companiilor petroliere rusești, a anunțat ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto.

autor
Alexandru Toader

Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, va discuta despre sancţiunile SUA împotriva companiilor petroliere ruseşti, printre alte probleme, când se va întâlni cu preşedintele SUA, Donald Trump, la Washington, săptămâna viitoare, a anunţat luni ministrul de externe Peter Szijjarto, relatează Reuters.

Trump, pe care liderul maghiar îl admiră şi îl susţine, a impus săptămâna trecută sancţiuni împotriva Rusiei pentru prima dată de când şi-a început al doilea mandat, vizând Lukoil şi Rosneft, în încercarea de a spori presiunea pentru ca Moscova să accepte un armistiţiu în Ucraina.

Măsura luată de Trump a ridicat semne de întrebare pentru Ungaria şi Slovacia, cei mai mari cumpărători de petrol rusesc din Uniunea Europeană, după ce au obţinut derogări de la restricţiile impuse de UE.

Orban îşi anunţase deja la mijlocul lunii octombrie vizita la Washington, când a declarat că agenda negocierilor este aproape completă.

Citește și
Viktor Orban și Donald Trump
”A făcut o greșeală”. Viktor Orban îl critică pentru prima dată pe Donald Trump

„În ceea ce priveşte aprovizionarea noastră cu energie, în a doua jumătate a săptămânii viitoare, prim-ministrul va avea ocazia să discute această problemă personal cu preşedintele SUA, la Washington”, a declarat ministrul de externe Szijjarto într-o conferinţă de presă.

Deoarece noile sancţiuni americane nu vor intra în vigoare până la sfârşitul lunii noiembrie, acestea nu creează în prezent probleme şi nu determină o reducere a importurilor de petrol ale Ungariei, a precizat Szijjarto, potrivit News.ro.

Orban a declarat vineri că Ungaria caută o modalitate de a eluda sancţiunile SUA împotriva companiilor petroliere ruseşti. Deşi nu a furnizat detalii, el nu a dat totuşi niciun indiciu că ar intenţiona să încalce restricţiile.

Orban a mai declarat că a discutat cu compania maghiară de petrol şi gaze MOL despre sancţiuni.

Liderul maghiar, care se confruntă cu alegeri dificile în 2026, a cultivat o relaţie personală puternică cu Trump de-a lungul anilor. Poziţia sa dură împotriva imigraţiei i-a adus sprijinul susţinătorilor lui Trump din Statele Unite.

El a declarat la începutul acestei luni că va discuta probleme economice cu Trump la următoarea întâlnire.

Sursa: News.ro

Etichete: donald trump, Viktor Orban, casa alba,

Dată publicare: 27-10-2025 17:59

Articol recomandat de sport.ro
Wanda Nara a pus ochii pe un fotbalist cu 13 ani mai tânăr: ”Scrie-mi dacă vrei”
Wanda Nara a pus ochii pe un fotbalist cu 13 ani mai tânăr: ”Scrie-mi dacă vrei”
Citește și...
„Kremlinul este paranoic”. Putin se teme de o lovitură de stat, în timp ce Rusia dă semne de slăbiciune
Stiri externe
„Kremlinul este paranoic”. Putin se teme de o lovitură de stat, în timp ce Rusia dă semne de slăbiciune

Kremlinul se află în alertă maximă pe măsură ce Rusia dă semne de slăbiciune. Vladimir Putin se teme de o eventuală lovitură de stat, în timp ce presiunea externă, inclusiv din partea lui Donald Trump, îl forțează să joace ultimele cărți.

”A făcut o greșeală”. Viktor Orban îl critică pentru prima dată pe Donald Trump
Stiri externe
”A făcut o greșeală”. Viktor Orban îl critică pentru prima dată pe Donald Trump

Prim-ministrul ungar Viktor Orban a declarat luni că preşedintele american Donald Trump a făcut o greşeală aprobând sancţiuni împotriva companiilor petroliere ruse şi că va călători în curând la Washington pentru a aborda această problemă.

Trump a vorbit despre candidatura ca vicepreședinte în 2028, la 82 de ani. Ideolog MAGA: Va fi președinte. Există o strategie
Stiri externe
Trump a vorbit despre candidatura ca vicepreședinte în 2028, la 82 de ani. Ideolog MAGA: Va fi președinte. Există o strategie

Preşedintele american Donald Trump exclude să candideze la postul de vicepreşedinte în alegerile prezidenţiale din 2028 - o manevră evocată de către susţinătorii săi, care să-i permită să ocolească limita constituţională de două mandate, relatează AFP.  

Recomandări
Proxeneți români condamnați în Scoția pentru abuzarea a 10 femei. Liderul, descris drept „șmecher”, cânta P.I.M.P. în mașină
Stiri externe
Proxeneți români condamnați în Scoția pentru abuzarea a 10 femei. Liderul, descris drept „șmecher”, cânta P.I.M.P. în mașină

Membrii unei bande proxeneți din România au fost condamnați în Scoția pentru violarea și exploatarea sexuală a zece femei, cu vârste între 16 și 30 de ani, în apartamente din orașul Dundee, între 2021–2022.

Ședinţă extraordinară de Guvern pe tema OUG 52. Coaliția dezbate modificările la reforma administrației
Stiri Politice
Ședinţă extraordinară de Guvern pe tema OUG 52. Coaliția dezbate modificările la reforma administrației

Guvernul s-a reunit într-o ședință dedicată modificării Ordonanței 52, act normativ care a generat tensiuni în coaliție. PSD a reclamat că prevederile acesteia ar bloca activitatea autorităților.

Peste 20.000 de sindicaliști vor protesta miercuri, la Guvern. Cer creșterea salariului minim și „oprirea austerității”
Stiri actuale
Peste 20.000 de sindicaliști vor protesta miercuri, la Guvern. Cer creșterea salariului minim și „oprirea austerității”

Patru mari confederaţii sindicale organizează miercuri de la ora 11:00 un protest în faţa Guvernului, pentru a transmite un mesaj clar împotriva austerităţii şi a „dispreţului faţă de muncă şi lucrători”.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
27 Octombrie 2025

01:30:23

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 27 Octombrie 2025

46:15

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
27 Octombrie 2025

01:44:37

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Competențe cu turbulențe

43:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28