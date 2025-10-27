Viktor Orban merge de urgență la Casa Albă, după ce Donald Trump a impus împotriva companiilor petroliere rusești

Viktor Orban se va întâlni săptămâna viitoare la Washington cu Donald Trump pentru a discuta, între altele, sancțiunile SUA împotriva companiilor petroliere rusești, a anunțat ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto.

Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, va discuta despre sancţiunile SUA împotriva companiilor petroliere ruseşti, printre alte probleme, când se va întâlni cu preşedintele SUA, Donald Trump, la Washington, săptămâna viitoare, a anunţat luni ministrul de externe Peter Szijjarto, relatează Reuters.

Trump, pe care liderul maghiar îl admiră şi îl susţine, a impus săptămâna trecută sancţiuni împotriva Rusiei pentru prima dată de când şi-a început al doilea mandat, vizând Lukoil şi Rosneft, în încercarea de a spori presiunea pentru ca Moscova să accepte un armistiţiu în Ucraina.

Măsura luată de Trump a ridicat semne de întrebare pentru Ungaria şi Slovacia, cei mai mari cumpărători de petrol rusesc din Uniunea Europeană, după ce au obţinut derogări de la restricţiile impuse de UE.

Orban îşi anunţase deja la mijlocul lunii octombrie vizita la Washington, când a declarat că agenda negocierilor este aproape completă.

„În ceea ce priveşte aprovizionarea noastră cu energie, în a doua jumătate a săptămânii viitoare, prim-ministrul va avea ocazia să discute această problemă personal cu preşedintele SUA, la Washington”, a declarat ministrul de externe Szijjarto într-o conferinţă de presă.

Deoarece noile sancţiuni americane nu vor intra în vigoare până la sfârşitul lunii noiembrie, acestea nu creează în prezent probleme şi nu determină o reducere a importurilor de petrol ale Ungariei, a precizat Szijjarto, potrivit News.ro.

Orban a declarat vineri că Ungaria caută o modalitate de a eluda sancţiunile SUA împotriva companiilor petroliere ruseşti. Deşi nu a furnizat detalii, el nu a dat totuşi niciun indiciu că ar intenţiona să încalce restricţiile.

Orban a mai declarat că a discutat cu compania maghiară de petrol şi gaze MOL despre sancţiuni.

Liderul maghiar, care se confruntă cu alegeri dificile în 2026, a cultivat o relaţie personală puternică cu Trump de-a lungul anilor. Poziţia sa dură împotriva imigraţiei i-a adus sprijinul susţinătorilor lui Trump din Statele Unite.

El a declarat la începutul acestei luni că va discuta probleme economice cu Trump la următoarea întâlnire.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













