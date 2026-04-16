Guvernul a luat în calcul acest scenariu - între altele -, într-o reuniune recentă de criză, organizată cu scopul de a evalua consecinţele unei prelungiri a conflictului, lansat la 28 februarie prin atacuri aeriene ale Statelor Unite şi Israelului în Iran, care s-a extins în regiunea Orientului Mijlociu, dezvăluie joi cotidianul Times, relatează AFP.

Sectoarele afectate

În acest scenariu, aprovizionarea cu dioxid de carbon (CO2) - un subprodus al fabricării îngrăşămintelor din gaze naturale - ar putea scădea cu 18%, cu consecinţe în numeroase sectoare, inclusiv cele agricol şi agotalimentar.

Acest gaz este folosit în abatorizarea porcilor şi păsărilor şi la creşterea conservării alimentelor ambalate.

Braseriile, care-l folosesc în fabricarea berii, ar putea, de asemenea, să fie afectate.

„Nu vreau să comentez o divulgare, însă acum informaţia este aici şi sper că oamenii sunt liniştiţi cu privire la faptul că lucrăm la acest subiect”, a reacţionat faţă de dezvăluirile Times, la Sky News, ministrul însărcinat cu Întreprinderile şi Comerţul, Peter Kyle.

Însă el a încercat să minimalizeze subiectul, apreciind că problema aprovizionării cu CO2 „nu reprezintă o sursă de îngrijorare pentru economia noastră, pentru moment”.

„Pentru moment, nu avem de ce să ne îngrijorăm”, a insistat el, evocând măsuri deja luate de către Guvern, ca de exemplu relansarea temporară a unei instalaţii de producţie de CO2, cu ajutorul unei subvenţii publice în valoare de 100 de lire sterline.

Produse mai puține la raft

O scădere a provizionării cu CO2 ar urma să nu cauzeze penurii majore în raioanele supermarketurilor, ci să reducă diversitatea produselor vândute, precizează Times, care scrie că a avut acces la documntul în care este desfăşurat acest scenariu.

Cu scopul de a face faţăă acestei situaţii, Guvernul are în vedere diverse măsuri, ca de exemplu să acorde prioritate sectoarelor sănătăţii şi nuclear civil, în care CO2 este folosit la răcirea stocurilor de sânge, organelor şi vaccinurilor şi în furnizarea de electricitate

Guvernul ar putea, de asemenea, să ceară întreprinderilor care produc C)2 să-şi crească producţia.

Un proeict de lege care să acorde puteri speciale Guvernului, pentru a constrânge întreprinderile în acest sens, ar putea să fie prezentat în Parlament, dacă este necesar.