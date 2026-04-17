Răspunzând la întrebările jurnaliștilor la Casa Albă, Trump a spus: „Cheltuim trilioane și trilioane de dolari pentru NATO, iar când le cerem să se implice într-o situație mult mai minoră, nu au fost acolo pentru noi, niciunul dintre ei.”

Deși administrația sa a încetat furnizarea de ajutor militar pentru Ucraina, el a continuat: „Noi am fost acolo pentru Ucraina când au avut probleme de-a lungul anilor; noi am fost acolo.”

Trump a subliniat din nou slăbiciunea și vulnerabilitatea alianței occidentale, în condițiile în care majoritatea membrilor se află în Europa și se confruntă cu amenințarea rusă: „Nu cred că ar fi acolo în caz de probleme mari și, prin urmare, cred că și-au creat singuri o problemă.”

Pe tot parcursul conflictului său cu Iranul, Donald Trump și-a criticat aliații europeni și din NATO, susținând că aceștia nu s-au implicat suficient pentru a ajuta într-un conflict declanșat de SUA și Israel. El a lăsat să planeze amenințarea că SUA s-ar putea retrage din alianță sau că își va muta trupele din țările care nu l-au sprijinit.