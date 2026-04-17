Dacă Teheranul nu cade la pace, suntem gata să reluăm atacurile militare în orice moment, au amenințat șefii armatei americane.

Militarii au insistat că distrugătoarele Statelor Unite patrulează prin Strâmtoarea Ormuz. Vor urmări orice navă care încearcă să ofere sprijin Iranului ori să încarce petrolul acestei țări.

Între timp, un armistițiu de 10 zile a intrat în vigoare între Israel și Liban. La miezul nopții, locuitorii Beirutului au tras focuri de armă și au aprins artificii pentru a sărbători începutul armistițiului între Liban și Israel.

Armata Tel Avivului nu a luptat cu Libanul în sine, ci mai degrabă cu gruparea Hezbollah. Militanții, susținuți de Iran, spun că vor respecta pauza, cu anumite condiții. Gruparea cere o încetare completă a atacurilor pe întreg teritoriul libanez și respinge orice prezență militară israeliană.

Guvernul libanez trebuie „să ia măsuri concrete" pentru a împiedica Hezbollah să atace Israelul, a transmis Departamentul de Stat american.

Premierul Benjamin Netanyahu a declarat că a acceptat încetarea focului „pentru a avansa” eforturile de pace.

Benjamin Netanyahu, premierul israelian: ”Vom rămâne într-o zonă de securitate pe o rază de 10 kilometri, care este mult mai puternică, mult mai bine consolidată, mult mai continuă și mult mai solidă decât cea pe care o aveam înainte”.

Deocamdată, următorii pași sunt neclari. Donald Trump a anunțat că ar dori o întâlnire la Casa Albă cu liderii din cele doua țări, însă nimic nu este confirmat în acest moment.

Securitatea traficului prin Strâmtoarea Ormuz, o condiție-cheie a negocierilor de pace

Cât despre războiul cu Iranul...

”Donald Trump, președintele SUA: Cred că în acest moment avem o negociere foarte reușită (cu Iranul) și dacă se va concretiza va fi anunțată în curând, iar asta ne va oferi petrol gratuit și Strâmtoarea Ormuz liberă. Totul va fi bine și cred că prețul petrolului va scădea sub nivelul de dinainte.

Reporter: Când va avea loc următoarea întâlnire față în față (cu iranienii)?

Donald Trump: Probabil, în weekend”.

Pentru iranieni, unul dintre principalele obstacole în calea unui acord cu Statele Unite este continuarea atacurilor israeliene impotriva acoliților din Hezbollah. Securitatea traficului prin Strâmtoarea Ormuz este o altă condiție-cheie a păcii.

Generalul Dan Caine, șeful Statului Major Interarme al armatei americane: ”Distrugătoarele din clasa Arleigh Burke sunt coloana vertebrală a flotei amerciane. Au un gabarit de câte 9.000 de tone și reprezintă „mașinile de curse” ale Marinei Americane. Sunt înarmate până în dinți cu rachete sol-aer, rachete de croazieră pentru atac terestru, rachete antinavă, rachete antisubmarin, torpile, tunuri navale de 5 inci, multiple sisteme de război electronic și elicoptere la bord”.

Comandamentul Central al Statelor Unite a anunțat că, în ultimele zile, 13 vase au făcut cale întoarsă ca urmare a somației lansate de Forțele Navale Americane, staționate la ieșirea din Strâmtoarea Ormuz.

Richard Quest, corespondent CNN: ”Navele americane sunt probabil undeva în exterior, în Marea Arabiei, menținându-se pe cât posibil la distanță de țărmul iranian. SUA afirmă că nu blochează Strâmtoarea Ormuz propriu-zisă și că navele care nu au legătură cu Iranul pot traversa”.

Miercuri ar fi trecut prin Strâmtoarea Ormuz între 6 și 20 de nave - tancuri petroliere și cargoboturi fără legături cu Iranul. Înainte de război, măcar 100 de vase comerciale străbăteau zona.

Richard Quest, corespondent CNN: ”Comandamentul Central al SUA a îndrumat vasele, în funcție de ruta aleasă, fie pe culoarul nordic, fie pe cel sudic, deoarece aceasta a fost desemnată drept zonă periculoasă”.

Donald Trump mai are 13 zile pentru a purta un război fără aprobarea Congresului

Martin Kelly, Head of Advisory, EOS Marine: ”Blocada este eficientă în sensul că restricționează comerțul maritim al Iranului. Însă acum trebuie să luăm în calcul cum ar putea reacționa Iranul la această situație”.

Teheranul a amenințat că va bloca traficul în Marea Roșie, prin intermediul aliaților Houthi, din Yemen. Un asemenea scenariu ar reprezenta un „dezastru” pentru economia mondială, spun analiștii. Beijingul ar fi direct afectat, așa că dă semne că nu mai poate tolera mult timp blocajul din Golf.

Frank Gardner, analist BBC: ”China, care are a doua cea mai mare economie din lume, importă cantități uriașe de energie din Golful Persic, în special din Iran. Așadar, China nu e deloc mulțumită cu faptul că traficul comercial e blocat în această zonă. Prin urmare, Beijingul s-a implicat în culise. Există informații că a împins Iranul să participe la discuțiile de la Islamabad”.

Kariem Sadjadpour, analist: ”Cred că niciuna dintre tabere nu vrea să reia războiul. Pe de o parte, vedem echipamente poziționate la intrările în tuneluri ca să dezgroape lansatoarele de rachete iraniene. Pe de altă parte, Pentagonul anunță că a trimis încă 10.000 de soldați în regiune. Cred că există multe gesturi de fațadă, folosite drept mijloace de presiune. Atitudinea sfidătoare a Iranului și etalarea publică a unitații maschează o situație cu totul diferită, și anume o situație economică dramatică. În plus, în Iran se duce și o aprigă luptă pentru putere în acest moment”.

De altfel, la presiunile asupra economiei sunt sensibili și americanii, în perspectiva alegerilor legislative din toamnă. În plus, Casa Albă mai are la dispoziție doar 13 zile în care poate purta un conflict fără autorizarea Congresului. Așa-numitele „puteri de război” ale președintelui fără avizul legislativului sunt limitate la 60 de zile.