Trupele americane din Orientul Mijlociu profită de armistiţiu şi se „reînarmează”, relatează CNN.

SUA profită de această pauză în luptă pentru a se reînarma, a se reechipa şi a-şi ajusta „tacticile, tehnicile şi procedurile”, a declarat amiralul Brad Cooper, şeful Comandamentului Central al SUA, care supraveghează forţele americane din regiune.

„Alegeţi cu înţelepciune”, i-a sfătuit pe iranieni secretarul american al apărării, Pete Hegseth. El a declarat că SUA vor impune un blocaj asupra porturilor iraniene „atât timp cât va fi necesar” şi a ameninţat că va viza infrastructura şi obiectivele energetice „dacă Iranul alege greşit”.

„Între timp şi atât timp cât va fi necesar, vom menţine acest blocaj de succes. Dar dacă Iranul alege greşit, atunci va avea parte de un blocaj şi de bombe care vor cădea asupra infrastructurii, energiei electrice şi energetice”, a spus Hegseth în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la Pentagon, adăugând că şi Departamentul Trezoreriei „maximizează presiunea economică”.

„Mă rog să alegeţi un acord care vă stă la îndemână, pentru binele poporului vostru, pentru binele lumii”, a spus el.

Hegseth susţine că Iranul „dezgroapă” rachete şi lansatoare din instalaţiile bombardate, susţinând că nu îşi poate „reface” capacităţile militare. CNN a relatat anterior că imagini din satelit arată utilaje de terasament săpând după lansatoare de rachete blocate sub pământ.

Adresându-se liderilor iranieni, Hegseth a spus: „În timp ce voi dezgropaţi, ceea ce este exact ceea ce faceţi, dezgropând din facilităţi bombardate şi devastate, noi devenim din ce în ce mai puternici. Voi dezgropaţi lansatoarele şi rachetele rămase fără a avea capacitatea de a le înlocui. Nu aveţi o industrie de apărare. Nu aveţi capacitatea de a vă reface capacităţile ofensive sau defensive”, a subliniat şeful Pentagonului..

Preşedintele Comitetului Şefilor de Stat Major, generalul Dan Caine, a reiterat remarca lui Hegseth, spunând: „Aş dori să subliniez, în timpul acestei pauze, că forţele comune ale Statelor Unite rămân în poziţie şi gata să reia luptele majore.”

Hegseth a respins, de asemenea, la informaţiile potrivit cărora China intenţionează să trimită arme în Iran, spunând că SUA au primit asigurări că acest lucru nu se va întâmpla.

„Preşedintele Trump are o relaţie foarte puternică şi directă cu (preşedintele Chinei, Xi Jinping), iar cei doi au discutat despre acest subiect. China ne-a asigurat că acest lucru nu se va întâmpla”, a declarat Hegseth joi, în conferinţa de presă.

La rândul său, preşedintele Comitetului Şefilor de Stat Major, Dan Caine, a avertizat că SUA ar putea aborda sau ar putea folosi chiar forţa împotriva navelor care nu respectă blocada. El a spus că 13 nave s-au întors până acum, dar, până joi dimineaţă, SUA nu a fost nevoită să abordeze „nicio navă anume”.

Caine a mai spus că armata SUA va urmări navele din orice ţară care ar putea oferi „sprijin material” Iranului în alte regiuni.