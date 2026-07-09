"Nu am luat încă o decizie finală. Multe vor depinde de Groenlanda", a declarat preşedintele Donald Trump la bordul Air Force One, întrebat dacă va mai retrage trupe americane din Europa.

Trump a insistat că aceasta va depinde mult dacă va putea ajunge la ceea ce el a numit "un acord foarte bun privind Groenlanda".

"Poate că o voi face", a adăugat ulterior.

La scurt timp după ce a ajuns la summitul NATO de la Ankara, Trump a declarat că Groenlanda, care face parte din Regatul Danemarcei, "ar trebui să fie controlată de Statele Unite."

Trump dorește preluarea Groenlandei

Un oficial american de rang înalt a clarificat anterior că, din perspectiva Washingtonului, preluarea Groenlandei este singura modalitate de a aborda riscurile de securitate pe termen lung din jurul insulei.

Premierul danez Mette Frederiksen a respins cu fermitate această cerere.

La începutul acestui an, Trump a ameninţat deschis că va prelua Groenlanda, ceea ce nu doar că a afectat relaţia SUA cu Danemarca, un aliat NATO, dar a stârnit şi îndoieli cu privire la coeziunea de care dă dovadă cea mai importantă forţă militară a lumii, precum şi la loialitatea reciprocă în cadrul NATO.

Justificarea preşedintelui american este aceea că Groenlanda nu ar fi în siguranţă în faţa Rusiei şi a Chinei şi, prin urmare, reprezintă o problemă pentru interesele de securitate ale SUA.

Preşedintele american a retras ulterior ameninţarea de a recurge la mijloace militare dacă va fi necesar pentru a-şi atinge obiectivul şi a renunţat la anunţul privind tarife punitive împotriva Germaniei şi a altor ţări europene dacă acestea nu ar fi fost de acord să vândă insula SUA. Totuşi, şi-a păstrat revendicările asupra Groenlandei.

Guvernele Danemarcei şi Groenlandei au respins constant anexarea insulei de către SUA.