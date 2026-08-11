În ultimele zece luni, victima i-ar fi trimis româncei, cu care avusese o relație în trecut, 100.000 de euro în total.

Corespondent Știrile PRO TV: „Potrivit anchetatorilor italieni, partenera românului arestat avusese, în urmă cu 4 ani, o relație amoroasă cu victima, un italian de 60 de ani, fost profesor de matematică. Cei doi s-au despărțit la scurt timp, după ce femeia i-a destăinuit că are soț și un copil, însă au păstrat o relație de prietenie. Între timp, părinții italianului au decedat și i-au lăsat moștenire un milion de euro. Românul și-ar fi pus soția să îi ceară bani italianului. Anchetatorii spun că au fost făcute 21 de transferuri bancare în zece luni, în valoare de 80.000 de euro. În plus, italianul i-ar fi dat româncei și o mare parte din bijuteriile familiei. La începutul lunii august, italianul a cumpărat și un telefon, în valoare de 1.400 de euro, pe care românul de 28 de ani l-a oferit soției sale. În urma unei expertize medico-legale, a rezultat că bărbatul se afla într-o stare de fragilitate mentală. Săptămâna trecută, carabinierii l-au arestat pe român, în urma unui flagrant, în timp ce lua banii ceruți de la italian. Românul a fost arestat sub acuzația de fraudare a unei persoane cu capacitate de judecată limitată.”