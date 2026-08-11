Meteorologii au prelungit avertizarea de caniculă. Codul portocaliu de caniculă a intrat în vigoare | HARTĂ

Vremea
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Agerpres canicula
Agerpres

Administrația Națională de Meteorologie a emis mai multe avertizări cod galben și cod portocaliu pentru zilele de marți și miercuri, fiind prognozate temperaturi de până la 39 de grade Celsius, disconfort termic ridicat și nopți tropicale.

autor
Sabrina Saghin

Potrivit ANM, în intervalul 11 august, ora 10:00 – 12 august, ora 10:00, va fi în vigoare un cod galben pentru temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă, disconfort termic ridicat și nopți tropicale în Oltenia, Muntenia, sudul și local centrul Moldovei și în cea mai mare parte a Transilvaniei.

Marți, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în sud-vestul Olteniei. Pe arii restrânse, noaptea va fi tropicală, cu minime de 18-20 de grade.

În același interval, ANM a emis cod portocaliu pentru județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj și Maramureș. Aici, canicula se va intensifica, iar disconfortul termic va fi accentuat. Indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime se vor încadra între 35 și 38 de grade, iar în Câmpia de Vest, izolat, se vor atinge 39 de grade. Local, în special în zonele deluroase, noaptea va fi tropicală, cu minime de 19-21 de grade.

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Cod galben de caniculă și miercuri

Pentru intervalul 12 august, ora 10:00 – 13 august, ora 10:00, ANM a emis un nou cod galben pentru județele Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman și Giurgiu.

Miercuri, temperaturile vor fi deosebit de ridicate, va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 34 și 38 de grade, cu cele mai mari valori în sudul Olteniei.

Pe arii restrânse, noaptea va fi tropicală, cu minime în jurul valorii de 20 de grade.

ANM a emis cod galben și pentru intensificări ale vântului, valabil în 12 august, între orele 05:00 și 16:00, în sudul Moldovei și estul Munteniei.

În aceste zone, vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50-70 km/h. Intensificări ale vântului, cu viteze de 40-45 km/h, vor fi și în Banat, Crișana, Dobrogea și în restul Munteniei și Moldovei.

Averse torențiale la munte

În zona de munte a județelor Prahova, Dâmbovița, Argeș, Vâlcea, Sibiu și Brașov va fi în vigoare un cod galben pentru instabilitate atmosferică și averse torențiale însemnate cantitativ.

Avertizarea este valabilă în 12 august, între orele 12:00 și 21:00. Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, manifestată prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, cu viteze la rafală de 50-70 km/h, și izolat grindină de mici dimensiuni, de 1-2 cm.

În intervale scurte de timp, de 1-3 ore, și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-25 l/mp și izolat de peste 30-40 l/mp.

Bucureștiul intră sub cod galben

În Capitală, în intervalul 11 august, ora 10:00 – 12 august, ora 10:00, vremea va deveni caniculară, iar disconfortul termic se va accentua. Indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități.

Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 36 de grade, iar minima va fi de 17-20 de grade, fiind posibilă o noapte tropicală. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab ziua și va deveni moderat spre sfârșitul intervalului.

În perioada 12 august, ora 10:00 – 13 august, ora 10:00, vremea va fi călduroasă, iar indicele temperatură-umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi de 32-34 de grade, iar cele minime de 16-18 grade.

Cerul va fi variabil, cu înnorări și posibile ploi slabe noaptea, când cantitățile de apă vor fi de 1-2 l/mp. Vântul va sufla în general moderat, cu rafale de 35-45 km/h.

Vremea azi, 11 august 2026. România fierbe sub temperaturi de 39 de grade

Sursa: ANM

Etichete: canicula, caldura, temperaturi extreme,

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Meteorologii au prelungit avertizarea de caniculă. Codul portocaliu de caniculă a intrat în vigoare | HARTĂ

Administrația Națională de Meteorologie a emis mai multe avertizări cod galben și cod portocaliu pentru zilele de marți și miercuri, fiind prognozate temperaturi de până la 39 de grade Celsius, disconfort termic ridicat și nopți tropicale.

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