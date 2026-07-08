Danemarca sugerează că este gata să se apere împotriva aliatului său american din NATO, jurând în același timp o implicare totală în protejarea teritoriului Alianței, potrivit CNN.

Președintele american Donald Trump a reaprins abrupt controversele asupra Groenlandei, reluând la summitul NATO de la Ankara pretențiile sale asupra teritoriului autonom al aliatului său Danemarca. În replică, premierul danez Mette Frederiksen a sugerat, într-o frază de angajament față de NATO, că este gata să se apere în fața unei agresiuni americane.

”Poziția SUA este, din păcate, foarte clară în această privință, iar poziția noastră este la fel de clară cum a fost dintotdeauna”, a spus Frederiksen înaintea summitului NATO.

Mette Frederiksen a precizat că Groenlanda ”desigur, nu este de vânzare” și că Danemarca este pregătită să apere acest teritoriu.

”Suntem pregătiți să ne apărăm teritoriul”

Liderul danez a făcut astfel referire la principiul fundamental al NATO prevăzut în Articolul 5 – conform căruia un atac asupra unui stat membru reprezintă un atac asupra tuturor. „Dacă i se întâmplă ceva unuia dintre noi, atunci toți trebuie să fim solidari și să ne susținem reciproc”, a afirmat ea.

”Suntem pregătiți să apărăm fiecare centimetru din teritoriul NATO, inclusiv propriul nostru teritoriu”, a declarat premierul danez.

Declarațiile sale au venit după ce președintele Donald Trump a reiterat dorința ca SUA să preia controlul asupra Groenlandei, argumentând că teritoriul este vital din punct de vedere strategic pentru securitatea americană.

"Groenlanda este o mare problemă pentru noi", a insistat Trump, după ce în ajun a afirmat că acest teritoriu semiautonom danez ar trebui să fie controlat de SUA, nu de Danemarca.