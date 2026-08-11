Bilanțul victimelor ar putea să crească dramatic. Cel mai grav afectat oraș este Pereira, în vestul țării, urmat de Cali.

Cutremurul cu magnitudinea 7,4 a lovit luni dimineață la ora locală 7:34, când oamenii se pregăteau să plece la serviciu sau erau deja în drum spre locul de muncă.

Bărbat: „Foarte intens. A fost puternic. Nu mai avem curent electric, nu merge internetul. Întregul oraș este în colaps.”

Seismul s-a produs la o adâncime de 100 kilometri. Epicentrul a fost localizat în San Jose Del Palmar, la aproximativ 400 de km de capitala columbiană Bogota.

Primarul local spune că miraculos - acolo nu s-au înregistrat morți sau răniți, deși căile de acces au fost serios afectate.

Cele mai multe distrugeri s-au produs în orașul Pereira, la 55 de kilometri de epicentru - unde s-au prăbușit cel puțin 65 de clădiri.

Mai mult de 30 de clădiri s-au prăbușit și în orașul Cali, la aproximativ 200 de kilometri de epicentru.

Președintele Columbiei, Abelardo de la Espriella - care tocmai și-a preluat mandatul vinerea trecută - a declarat stare de dezastru la nivel național și a instituit stare de urgență.

Wilson Barco, colaborator de CNN: „Clădirea dărâmată de aici era la fel ca aceea. Echipele de salvare caută supraviețuitori.”

În altă parte s-a prăbușit un bloc cu patru etaje.

Wilson Barco, colaborator de CNN: „Și aici sunt multe persoane prinse sub dărâmături. Echipele de intervenție sunt la fața locului. Și localnicii au venit să ajute.”

Aceste imagini de la Crucea Roșie arată salvarea unui supraviețuitor dintr-un bloc grav afectat în Cali.

În orașul Manizales, unul dintre turnurile laterale ale celebrei catedrale în stil neogotic s-a prăbușit.

Acesta este cel mai puternic cutremur care a lovit Columbia în aproape 30 de ani. Este de așteptat ca bilanțul victimelor să crească dramatic.

Derek Van Dam, meteorolog: „Există un risc de 1 la 3 să avem peste 1.000 de victime, doar din cauza intensității mișcării seismice. Peste 8 milioane de oameni au resimțit mișcări seismice puternice.”

Seismul din Columbia s-a produs la mai puțin de două luni după ce două cutremure succesive, cu magnitudine peste 7, au devastat nordul Venezuelei și au ucis peste 6.300 de oameni.