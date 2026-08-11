Autorităţile au confiscat de la domiciliul său o armă şi aproape un milion de euro în numerar sau bijuterii, relatează AFP, citat de News.ro.

O poveste cu adevărat incredibilă. Peste 840.000 de euro în numerar, precum şi aur, bijuterii şi alte valute în valoare de peste 300.000 de euro au fost confiscate de la domiciliul liderului grupării ultrAslan, principala grupare de suporteri ai clubului Galatasaray.

Acuzaţii împotriva unui ministru care "doreşte să o facă pe Fenerbahçe campioană"

Liderul galeriei echipei Galatasaray îl acuzase cu o zi înainte pe platforma X pe ministrul turc al Justiţiei, Akin Gürlek, că face parte dintr-un "grup din cadrul statului care doreşte să o facă pe Fenerbahçe campioană în acest sezon".

"În ultima vreme, ne-au ajuns la urechi zvonuri conform cărora un grup din cadrul statului nostru doreşte să facă din Fenerbahçe campioana acestui sezon, iar numele dumneavoastră este menţionat printre membrii acestui grup", l-a atacat liderul suporterilor pe membrul guvernului. "Nu credem asta şi nu vrem să credem", a adăugat el ironic.

O plângere a preşedintelui clubului Galatasaray împotriva liderului suporterilor

Nici ministrul, nici clubul Fenerbahçe nu au reacţionat public la această acuzaţie lansată de liderul suporterilor. Galatasaray, de patru ori campioană a Turciei la rând, de fiecare dată în faţa rivalei sale din Istanbul, nu a făcut nici ea vreo declaraţie cu privire la această descindere a poliţiei la domiciliul lui Sebahattin Şirin.

Însă, deşi unii suporteri se pot întreba cu privire la momentul ales pentru această vizită a poliţiei la domiciliul emblematicului lider, justiţia nu a confirmat motivele acestei intervenţii poliţieneşti. Nici Parchetul din Istanbul nu a precizat dacă arestarea lui Sebahattin Şirin are legătură cu o plângere depusă în 2024 de preşedintele clubului Galatasaray, privind acuzaţii de vânzare de bilete pe piaţa neagră.