Atmosfera era sumbră în timp ce liderii europeni soseau la summitul NATO de la Ankara, scrie jurnalistul CNN care a participat la eveniment.

Președintele Donald Trump stătea chiar lângă ușile sălii de conferințe, enumerând cu furie toate nemulțumirile sale legate de alianța de apărare – de la refuzul acesteia de a-i ceda Groenlanda și până la refuzul Spaniei de a permite utilizarea bazelor sale într-un război cu Iranul, conflict pe care el însuși amenința acum să-l reaprindă, povestește jurnalistul.

Aflând ce declara acesta jurnaliștilor, omologii lui Trump s-au pregătit pentru tirada critică pe care mulți se așteptau să o audă la acest summit, dar pe care sperau totuși să o evite. Mai mult, se temeau că Trump le va comunica decizia de a retrage SUA complet din NATO.

În realitate, însă, Trump s-a dovedit a fi ceva mai puțin vehement în culise decât în ​​fața camerelor de filmat.

Așezat la masa rotundă, el nu a pomenit nimic despre Groenlanda, potrivit unor persoane familiarizate cu declarațiile sale. Nici subiectul Spaniei nu a fost abordat, arata jurnalistul.

S-a plâns, în schimb, că țările reprezentate la conferință nu l-au susținut în chestiunea Iranului. De asemenea, și-a exprimat nemulțumirea față de stadiul acordului cu Teheranul – semnat în urmă cu trei săptămâni –, descriind înțelegerea ca fiind în pragul colapsului total după ce Iranul a atacat mai multe nave în Strâmtoarea Ormuz.

Totuși, nu a amenințat cu retragerea completă a SUA din NATO – un demers pe care, tehnic, nu îl poate întreprinde unilateral, dar care constituia o preocupare serioasă pentru oficialii europeni.

Dimpotrivă chiar, a părut impresionat atunci când liderii au vorbit despre propriile eforturi de a investi mai mult în apărare; inițiative pe care secretarul general al NATO, Mark Rutte, le-a atribuit în mod repetat presiunilor constante exercitate de Trump asupra aliaților pentru a-i determina să facă mai mult în acest sens.

Trump, nemulțumit că nu era presa în sală. ”Au spus vă iubim, domnule, vă iubim!”

Printre puținele nemulțumiri exprimate de președintele american s-a numărat și faptul că presei nu i s-a permis accesul la ședință.

„Le place treaba pe care o fac”, a povestit Trump la sfârșitul zilei. „Au spus: «Vă iubim, domnule, vă iubim». Oameni în toată firea spuneau asta. Nu-i așa că e frumos?”.

Este posibil ca această relatare să exagereze modul în care europenii i s-au adresat, de fapt, cu ușile închise. Iar Trump, într-un moment de luciditate, a părut să recunoască faptul că liderii ar fi putut încerca doar să-l măgulească.

„Poate că încercau să mă câștige de partea lor”, a spus el ridicând din umeri. „Și, într-un fel, au și reușit”. Totuși, sub îndrumarea lui Rutte, un renumit lingușitor al lui Trump, laudele lor generoase la adresa lui Trump păreau să funcționeze - chiar dacă mulți oficiali văd în privat demnitatea Europei ca pe o victimă a înțelegerii, arată sursa citată.

Câteva ore mai târziu, când Trump stătea alături de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, a lăsat chiar să scape de sub semnul întrebării intenția sa de a permite Kievului să-și fabrice propriile interceptoare de rachete Patriot - o adevărată lovitură pentru un om care era certat de Trump în Biroul Oval în urmă cu 16 luni.

„Vreau doar să spun că în acea încăpere a existat o iubire imensă”, a declarat Trump înainte de a pleca de la summit.

Cât va dura această stare de afecțiune rămâne o întrebare deschisă. În urmă cu trei săptămâni, la summitul G7 din Franța, Trump a lăudat acordul cu Iranul – despre care acum afirmă că este mort –, un semn că rezultatele acestor conferințe diplomatice sunt adesea efemere.

Totuși, chiar dacă atmosfera pozitivă ar dura suficient de mult pentru ca Trump să-și reconsidere amenințările – președintele a vehiculat în privat ideea reducerii cu o treime a efectivelor americane din Europa înainte de reuniune –, situația ar putea fi considerată o victorie.

În cele din urmă, acesta a fost cam cel mai bun rezultat la care Rutte putea spera, chiar dacă summitul a început cu stângul. A fost, de asemenea, rezultatul pe care a încercat să-l obțină în ultimul an, încă de când Trump a plecat de la summitul din Țările de Jos (din 2025) exprimându-se într-o manieră neobișnuit de prietenoasă față de Alianță.

Erdogan, și el mare iubitor de lingușire, a știu cum să gestioneze ”magistral” provocările unui Trump imprevizibil

În aceste demersuri, Rutte a fost susținut de un partener neașteptat: președintele turc Recep Tayyip Erdoğan, care a creat și el probleme NATO de-a lungul anilor. Trump îl consideră pe Erdoğan un bun prieten și a declarat în repetate rânduri că participă la summit doar pentru că Erdoğan este gazda evenimentului.

Participarea reticentă a președintelui american nu prevestea o întâlnire prea călduroasă. La fel, nici conflictele pe care le-a alimentat în ultimele săptămâni, inclusiv cel cu premierul italian Giorgia Meloni, a cărei fotografie a postat-o ​​pe rețelele de socializare înainte de summit cu mesajul ironic: „E nevoie de un ordin de restricție”.

Tensiunile dintre ei nu dispăruseră nici în momentul în care Trump și Meloni s-au așezat la aceeași masă, marți seara, gustând din specialități turcești precum lipiile pide și găluștele manti. Nu este clar dacă au găsit vreun moment pentru a se împăca.

„Cordială” – așa și-a descris liderul italian relația cu Trump în timp ce se întorcea la hotel după cină.

Erdoğan – un autocrat care a reprimat disidența și al cărui principal rival politic se află în închisoare – nu este străin de stilul de lingușire practicat de Trump. La fel ca la Washington în prezent, și în Ankara sunt afișate bannere cu chipul președintelui. Când Trump a aterizat în noul său avion Air Force One, donat de Qatar, o gardă de onoare a stat în poziție de drepți, călăreți l-au însoțit la palatul lui Erdoğan, iar avioane au zburat deasupra unui covor turcoaz de bun venit, expulzând fum roșu, alb și albastru.

Totuși, Trump părea impresionat în mod deosebit de infrastructura Ankarei, lăudând în repetate rânduri aeroportul și drumurile capitalei. „Totul a fost superb”, a exclamat Trump.

A venit, de asemenea, cu un cadou generos pentru gazda sa: indicii clare că intenționa să permită Turciei să revină în programul de achiziție a avioanelor de vânătoare F-35, o solicitare pe care Erdoğan o adresase insistent către nu mai puțin de patru administrații americane succesive. Desigur, o interdicție impusă de Congres ar putea încă zădărnici orice planuri aflate în fază incipientă.

În cele din urmă, prezența lui Trump la Ankara a fost o lecție magistrală despre cum să gestionezi un președinte imprevizibil și să minimizezi daunele.

Trump a schimbat în ultima clipă Air Force One, după ce a spus că e numărul 1 pe lista Iranului cu oameni de asasinat

Este o lecție pe care Iranul, în mod evident, nu și-a însușit-o și care nici nu pare să-l intereseze prea mult. După săptămâni întregi în care i-a numit pe liderii țării „raționali” și „inteligenți”, Trump și-a schimbat radical atitudinea, descriindu-i drept „gunoaie” și „nebuni”, după ce aceștia au tras în repetate rânduri asupra unor nave comerciale în Strâmtoarea Ormuz.

Cel puțin aceasta a fost explicația oficială a lui Trump. Pe parcursul zilei, el a menționat în repetate rânduri statutul său de țintă „numărul 1” a Iranului pentru un asasinat – o realitate confirmată în weekend, când, în timpul ceremoniilor funerare pentru ucisul Lider Suprem Ali Khamenei, s-au auzit scandări care cereau moartea sa.

Nu a fost clar ce anume a reorientat atenția lui Trump către intențiile Iranului la adresa sa. Ankara se află la aproximativ1.600 km de granița iraniană și e posibil ca proximitatea față de oameni care vor să-l ucidă să-i fi ocupat gândurile.

Trump a plecat din Turcia la bordul versiunii mai vechi a avionului Air Force One, în loc să folosească noul avion qatarez, ceea ce a stârnit un val de întrebări privind o eventuală amenințare care ar fi determinat această schimbare. Jurnaliștilor aflați la bord li s-a cerut să coboare jaluzelele hublourilor în timpul decolării.

Când un reporter a întrebat despre schimbarea planurilor în timpul conferinței de presă de la finalul summitului, Trump a evitat să facă vreo legătură între cele două aspecte. El a susținut că înlocuirea avionului a avut doar scopul de a prezenta noul model trupelor de la o bază aeriană din Marea Britanie.

Însă, în timp ce se pregătea să urce în vechiul avion pentru a se întoarce acasă, Trump a revenit asupra pericolului iminent.

„Sunt numărul 1 pe lista Iranului cu persoane de eliminat. Sunt niște oameni minunați”, a spus el, înainte de a trata totul cu indiferență: „Nu-mi pasă cu adevărat, pentru că îmi fac treaba”.