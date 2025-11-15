Trump se arată „mai mult sau mai puţin hotărât" față de Venezuela. „Am făcut multe progrese”

15-11-2025 | 10:02
Donald Trump
Getty

Donald Trump s-a declarat vineri „mai mult sau mai puţin hotărât" în ce priveşte intenţiile sale în legătură cu Venezuela, al cărei guvern este de părere că desfăşurarea americană în Caraibe este menită să răstoarne regimul de la Caracas, scrie AFP.

Sabrina Saghin

Sunt mai mult sau mai puţin hotărât", a declarat preşedintele american din avionul său Air Force One, în timp ce se deplasa la reşedinţa sa din Florida, arată Agerpres.

„Nu vă pot spune despre ce este vorba, însă noi am făcut multe progrese cu Venezuela pentru a împiedica pătrunderea drogurilor" în SUA, a adăugat el.

Washingtonul mobilizează din septembrie forţe navale şi aeriene lângă America Latină pentru a întreprinde acolo lovituri contra unor nave prezentate, fără dovezi, ca aparţinând traficanţilor de droguri.

Operaţiunile au provocat victime şi tensiuni

Aceste atacuri au distrus cel puţin 21 de nave în timpul a 20 de asalturi în apele internaţionale, făcând cel puţin 80 de morţi în această campanie care a amplificat în mod considerabil tensiunile regionale, mai ales cu Venezuela.

nava de razboi SUA
SUA trimit nave în Caraibe. Sosirea USS Gravely marchează creșterea presiunii asupra guvernului lui Maduro

Donald Trump, care a autorizat operaţiuni clandestine ale CIA în această ţară, a dat indicaţii contradictorii asupra strategiei sale, evocând uneori lovituri asupra teritoriului venezuelean şi zile numărate pentru preşedintele Nicolas Maduro la conducerea Venezuelei, însă respingând de asemenea ideea unui război.

Republicanul îl acuză pe omologul venezuelean că este capul unui cartel al drogurilor, în timp ce justiţia americană oferă o recompensă de 50 de milioane de dolari pentru capturarea lui.

La rândul său, Caracas estimează că SUA se folosesc de lupta contra drogurilor ca pretext „pentru a impune o schimbare a regimului" şi a controla petrolul venezuelean.

În faţa sosirii marţi a portavionului american Gerald Ford, cel mai mare din lume, Venezuela a afirmat că a realizat o „desfăşurare masivă" în întreaga ţară.

Sursa: Agerpres

